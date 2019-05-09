İmamoğlu: İstanbul bana verdiği vazifeyi demokrasi mücadelesiyle taçlandırdı

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı görevi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki seçimin demokrasi adına bir simge haline geldiğini vurgulayarak sadece İstanbul değil demokrasiye karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu

Reuters’la yaptığı söyleşide, “Şu anda İstanbul bana bir vazife verdi, bunu bir de demokrasi mücadelesiyle taçlandırdı, tek odaklandığım bu” diyen İmamoğlu, 23 Haziran’da yapılacak seçimi kazanacağına inancını dile getirdi.

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YSK 6 Mayıs’ta bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdiğini açıklamıştı.

‘Toplum sizin yol haritanızı belirler’

Uzun dönemde cumhurbaşkanı adayı olma hedefi olup olmadığı sorusu karşısında İmamoğlu, “Tek düşündüğüm demokrasinin uğradığı gaspın ortadan kaldırılması ve İstanbul’un hak ettiği yönetimle buluşması” dedi.

CHP’li siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun ötesinde gerçekten bir kişi kendi siyasi kariyerini kendisi beliriliyor ise o olmaz, toplum sizin yol haritanızı belirler. Şu anda İstanbul bana bir vazife verdi, bunu bir de demokrasi mücadelesiyle taçlandırdı. Tek odaklandığım bu.”

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Yeni seçim döneminde engeller bekleyip beklemediği sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Engelsiz bir süreci yaşamak artık mümkün değil. Elbette engeller olacak ama ben şöyle diyorum ‘Bize de engelleri aşmak için bir vazife tanımlanmış, o vazifeyi yerine getireceğiz.’ Onun için en üst seviyede tedbirler almak var.”

Adil bir seçim platformu oluşturulacağını, bunun içinde çok sayıda hukukçu olacağını vurgulayan İmamoğlu, “Çok fedakar temsilciler olacak. Belki de ‘Hiç bu kadar büyük sorumluluğa sahip sivil toplum süreci içinde olmamıştı’ diyeceğiz hep beraber” diye konuştu.

Gönüllü sayısı 100 bini aştı

İmamoğlu’nun verdiği bilgiye göre birkaç günde 20 bin civarında kayıtlı olan İstanbul gönüllüsü olarak yapılan kayıtlar 100 bini aştı.

CHP adayı, bu süreçte kendine karşı açılacak bir soruşturma ya da seçim iptali gibi kararlardan korkup korkmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hiçbir şeyden korkmuyorum. Öyle bir korku ile insan yol yürüyemez, zaten evinize çekilir oturursunuz, benim öyle bir kaygım yok, korkum yok. Türkiye’nin vicdanı ve adalet duygusu bu ülkeyi demokrasiye kavuşturacaktır. Onun için hiçbir korkum yok. Keyifli bir şekilde yol haritama devam ediyorum.”

‘Kaygılarım var ama umudum da var’

İmamoğlu, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi konularda kaygıları bulunduğunu, ancak bir o kadar da bu süreci düzlüğe çıkaracak umutları olduğunu söyledi: “Türkiye’de demokrasi bitmez, kimse bitirmez, kimsenin gücü yetmez. Türkiye’nin demokrasi kanalları açık ve buna refleks gösteren milyonlarca insan var. Vicdanı yüksek bir toplumuz, adalet duygusunu elbette bir süzgeçten geçiririz.”

CHP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Akrabası da olsa bir yere kadar sahip çıkar ama bir yerden sonra haksızlık varsa vicdan devreye girer. Ben toplumun vicdanına çok güveniyorum. Ve halk mutlaka demokrasiyi düzlüğe çıkaracaktır ve kaldı ki zaten demokrasiye direkt sahip çıkan bir yüzde 50 kesim var, Türkiye’de bu büyük bir teminat.”

‘İstanbul’un imkanları çarçur ediliyor’

İstanbul büyükşehir belediyesini yönetmenin bir kişiye hizmet etmek ya da bir partiye hizmet etmek olmadığının altını çizen İmamoğlu, İstanbul’un imkanlarının çarçur edilmekte olduğunu ve büyük bir israf olduğunu gözlemlediğini, bunu da seçim kampanyasında anlatacağını belirtti.

CHP adayı, seçim kampanyasında kendisine yer vermeyen bir medya olmasına rağmen toplumun çok kıvrak metodlar bulma kapasitesine sahip olduğunu ve iletişim kanalları açısından sorun yaşamayacağını kaydetti.

İmamoğlu seçimde aldığı oy oranının nedenini, ‘samimiyet ve gerçeklik’ olarak özetledi.

‘Haklı olduğunuz zaman her şeyi yönetmek kolay’

İmamoğlu YSK’dan çıkan iptal kararını bekleyip beklemediği sorusuna, “İhtimallerden biriydi ama zihnime yerleştirmediğim bir duyguydu. Çünkü bizim seçimin iptal olacağını düşünmemizi istiyorlardı” diye yanıt verdi.

CHP’li siyasetçi şöyle devam ett: “Elbette ne yapacağımızı bilecek durumdaydık, çünkü haklıydık. Haklı olduğunuz zaman her şeyi yönetmek kolay. Ben zaten onlar bu haksız durumda iken süreci nasıl yürütebildiklerini anlayabilmiş değilim. Yürütemeyecekler.”

İmamoğlu, AKP’nin bu seçimin iptali konusundaki ısrarcı oluşunun nedenlerini şöyle açıkladı: “Bu anlaşılabilir bir duygu değil, empati yaptığınızda evet belki gitmek kolay değil, 25 yıldır yönetiyorsunuz ama bir gerçek var ki kendi mülkünüzü yönetmiyorsunuz… Gelmesini bilmek kadar gitmesini bilmek de demokrasinin ruhunun içinde olan bir şey… Zaten yönetim anlayışında yanlışlıklar olmasaydı biz seçilmezdik.”

‘Hakkımız aramasaydık sonucu açıklarlardı’

Yenilenecek seçim sonucunda haksızlık olduğunu düşünmeleri durumunda nasıl davranacakları konusunda ise CHP adayı hak arama konusunda kendilerini ispatladıklarını belirtti: “İlk gece hakkımızı aramasaydık zaten bir gün sonra sonucu açıklarlardı. Biz hem hakkımızı aradık hem de çok hatasız bir süreç yönettik. Bunun için köşeye sıkıştılar ve gerekçe üretemediler. En son ürettikleri gerekçe tanımlayamadılar bile. ‘Bir şeyler oldu ama biz de bilmiyoruz…’ bu kadar komik, trajikomik. Bu kararı veren üyeler demokrasi adına ülkenin tarihine kara leke olarak geçti.”