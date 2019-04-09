İmamoğlu: İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayım sürecinin daha fazla uzamamasını umut ettiğini belirterek, “İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli” dedi.

İstanbul’da CHP’lilere hitap eden İmamoğlu, “Başarısız olduğunuzu anlıyoruz. Yarın birbirinizi teselli edersiniz. Gecikmenin İstanbul’a bedeli ağır olur” dedi.

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CHP adayı, seçimin yenilenmesine ilişkin bir soruya ise, “Beş yılda yedi seçim yaptık. Yapmayın. Ekonomi yandı bitti kül oldu. Çalışın beş yıl sonra da siz kazanın. Biz 25 yıldır çok çalıştık, hatalarımızdan ders çıkarttık” diye yanıt verdi.

“Bir an önce kenti yönetmeye başlamak istiyoruz” diyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Anlıyorum, rakibimiz adına bu süreci yöneten, bu süreçte eksikler yapanların kendilerini kurtarma çabaları bunlar. Ama kendi koltuklarını kurtaramayacakları gibi ülkemiz ve kentimize de zarar veriyorlar. İtibarımızı zedeliyorlar. Yapmayın.”

‘Birkaç aceminin kendi koltuklarını İstanbul’un geleceğinin önüne koymamaları gerektiği’ni vurgulayan CHP adayı, “AKP’deki sağduyunun da buna müsaade etmeyeceğini umuyorum” dedi.

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AKP seçmenini maneviyat ve değerleriyle kucaklayacağını söyleyen İmamoğlu, “Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı bir dönemi yaşatacağız. Siyasi düşüncelerine saygımızdan zerre kadar şüphe etmesinler” diye konuştu.

CHP adayı sokaktaki İstanbullu’nun da seçimin kazananının kendisinin olduğunu kabul ettiğini belirterek öyle devam etti: “VAR kabul etti, hakem kabul etti, taraftar kabul etti bir-iki oyuncu ‘olmadı olmadı’ diyor. YSK’nın en hızlı şekilde süreci tamamlayacağını umut ediyorum.”