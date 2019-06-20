İmamoğlu: İşçilerimin hakkını koruduğum için Sayıştay raporundayım

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, işçilerin haklarını koruduğu için Sayıştay’da sorgulandığını söyleyerek “Rapor doğru. Ben unutmuştum, sayın (Binali) Yıldırım’a hatırlatması için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgesel istihdam ofisinin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Sayıştay raporunda kendisiyle ilgili ‘zarar‘ olarak geçen kısmın, çalışanlara tavan ücretin üstünde ödeme yapmasından kaynaklandığını belirtti.

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CHP’li aday sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani ben Beylikdüzü belediyesinde çalışanlarını düşündüğüm için Sayıştay’da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vs. değil, belgesi burada. Arkadaşlarım dağıtacaklar. Umarım yayınlarlar.”