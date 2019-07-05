İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk nikahını kıydı. Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ’un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan’ın nikahını kıyan İmamoğlu, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok ünlü isimden oluşan davetlileri, “Çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz” sözleriyle selamladı.

Fotoğraflar: İBB

Beşiktaş Ulus’taki bir otelde yapılan düğündeki nikaha, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

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İBB Başkanı sıfatıyla nikah cübbesini giyen İmamoğlu’nun davetlileri ‘çifte mazbatalı nikah’ ile selamlaması, büyük alkış aldı. İmamoğlu, nikahı kıymadan önce şöyle konuştu: “İki genç arkadaşımızın sorumlulukları çok büyük. Neyle ilgili? Mutlulukla ilgili. Yani daimi bir mutluluk sözleşmesi gibi olacak bu. Her iki aile adına konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.”

Gelin ve damadın şahitleri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, çifte tanıklık ettiklerini beyan edince İmamoğlu, çiftin nikahını kıydı.

‘Çocuklarınıza Atatürk’ü öğretin’

Çifte mutluluklar dileyen İmamoğlu, şöyle dedi: “Allah mesut etsin. Güzel, mutlu, sevgi ve saygı dolu bir yuvanızın olması yanı sıra, umuyorum güzel evlatlarınız olsun. Ve o güzel evlatlarınız, tüm milli değerlerine sahip çıkan, akıldan ve bilimden yana olsun. Çocuklarınıza, mutlaka ve mutlaka Mustafa Kemal Atatürk’ü öğretin.”

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İmamoğlu, çiftin aile cüzdanını, Kılıçdaroğlu’na teslim etti. Kılıçdaroğlu da “Evin tapusu kime verilir? Hanıma verilir tabii ki” diyerek aile cüzdanını geline verdi. İmamoğlu, son söz olarak, “Gelin hanıma takdim edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Umuyorum, yuvalarında da her şey çok güzel olsun” dedi.