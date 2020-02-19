İmamoğlu: İlk mazbatayı saklıyorum, ikisi yan yana asılı, arasında fotoğraf çektiriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bugün ziyaret ettiği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç arasında mazbata diyalogu yaşandı. Genç’in makam odasındaki mazbatalara gönderme yapan İmamoğlu, “Başkanım, sen üç dönemde üç mazbata, ben, bir dönem (Beylikdüzü belediye başkanlığı) ve iki seçimde üç mazbata” dedi.

Fotoğraflar: İBB

29’uncu ilçe belediyesi ziyaretini Sarıyer’e yapan İmamoğlu’nun sözleri, Genç’in makam odasındaki herkesi güldürdü. İBB başkanı, Genç’in, “Aldığınız ilk mazbatayı saklıyor musunuz” sorusuna, “Duruyor tabi. Verir miyim? Esas mazbata o. Yan yana asılı ikisi. Arasında fotoğraf çektirenler oluyor” yanıtını verdi.

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İmamoğlu’nun, “Görevinin ilk 10 ayında, 39 belediyeyi gezen bir belediye başkanı büyükşehirde olmuş mudur bilmiyorum” sözleri üzerine Genç, “10 yılda kimse gelmedi buraya” dedi. İBB başkanı “Gerçek mi? Beş yılda ben de görmedim; ama bu hoş bir şey değil. Bizim amacımız, yerel demokrasinin en önemli mekanizmalarını güçlendirerek iş birliği yapmak” diye konuştu.

Genç ise “Maalesef sizler de yaşadınız; 10 yılda çok fazla diyalog oluşturamadık. Buna rağmen biz, bir hedef belirledik… Çok iyi bir kurumsal yapılanmayla, çok iyi bir yerel yönetim anlayışına kavuştuk” diyerek ziyaret için İmamoğlu ve ekibine teşekkür etti.

İBB ve Sarıyer belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu ve Genç, sunumun ardından ilçede saha incelemelerinde bulundu.