İmamoğlu, ikinci mazbata sonrasında bir kez daha Anıtkabir’i ziyaret etti

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. AKP’li ve MHP’li belediye başkanları davet edilmelerine rağmen ziyarette İmamoğlu’na eşlik etmedi.

Fotoğraflar: DHA

Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giren heyet, askeri törenle karşılandı. İmamoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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Anıtkabir özel defterini imzalayan İmamoğlu şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla, 21. yüzyılda, fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul’a, tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak, milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “

Yazdıklarını yüksek sesle kameralar karşısında okuyan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

İmamoğlu’nu ‘Ekrem Başkan’ tezahüratıyla karşılayan Ankaralılar fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

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31 Mart’ta seçimi sonrasında, seçim kurullarına itirazlar yapıldığı için mazbatasını geç alan İmamoğlu, 2 Nisan’da mazbatayı almadan Anıtkabir’e yaptığı ziyaret tartışma konusu olmuştu. İmamoğlu’nun defteri belediye başkanı sıfatıyla imzalaması, bunun protokole aykırı olduğunu savunan iktidar cephesinin tepkisini çekmişti. İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra bir kez daha Anıtkabir’e gitmişti.

İmamoğlu hakkında, ziyaret nedeniyle TCK 262/1 uyarınca ‘kamu görevini usulsüz üstlenmek’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.