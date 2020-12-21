İmamoğlu ikinci dosyayı da açtı; valilik soruşturmaya izin vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Teftiş Kurulu, 2016’da düzenlenen yeşil alan ihalesinde belediyenin 2.5 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi ve dört eski yönetici hakkında soruşturma açılmasını istedi, ancak valilikten buna izin çıkmadı.

Fotoğraf: Reuters

İBB yönetimi, 15.4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle önceki yönetimden 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun AKP dönemine ilişkin açılan ilk ‘yolsuzluk dosyası’ olduğu belirtilmişti. Daha sonra suç duyurusu hakkındaki haberlere mahkemece erişim engeli getirilmişti.

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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nce 21 Eylül 2016’da düzenlenen ‘İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi’ ihalesini inceleyerek rapor hazırladı.

Eksik işlerle ilgili 2 milyon 494 bin 11 lira kamu zararına neden olduğu tespit edilen eski İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler müdürü, eski Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire başkanı ve o dönem ihale yetkilisi olan eski İBB genel sekreter yardımcısı hakkında düzenlenen rapor, soruşturma izni için valiliğe gönderildi. Ancak valiliğin soruşturma izni vermediği belirtildi.

2.4 milyonluk kamu zararının dört eski İBB yöneticisinden tahsili için düzenlenen rapor da İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na gönderildi.