İmamoğlu: İki sandalye kırıldı, Erdoğan ‘İsraf’ dedi, ‘İkinciye sağlam otururuz’ dedim

Haber Global televizyonuna konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 11 Eylül’de 30 büyükşehir belediye başkanı ile yapılan toplantıda yaşananların ayrıntılarını anlattı. İmamoğlu, bir değil, iki sandalyenin kırıldığını, yere düştüğünü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisine, “İsraf ediyorsun” diyerek espri yaptığını, kendisinin de “İkinciye sağlam otururuz” dediğini belirtti.

İmamoğlu, Haber Global’de şunları söyledi: “Orada elbette bir oturma düzeni vardı, herkesin yeri belliydi. Oturduk, naklen yayından sonra ben konuşmamı yaptım. Sonra o esnada sandalye kırıldı, biraz yere düştük haliyle. Sonrasında ikinci sandalye de öyle sıkıntılıydı, sonra üçüncüyü verdiler. Sayın Cumhurbaşkanı ‘İsraf ediyorsun’ gibi bir espri yaptı, ben de kendisine ‘İsraf değil, sandalye yanlış’ gibi bir söz söyleyince o yine ‘İsraf ediyorsun’ dedi. Ben de ‘İkinciye sağlam otururuz’ dedim. Bir kere söyleyeyim sandalyenin sahibi ben değilim. Her şeye rağmen ben oradaki süreci talihsizlik olarak yorumluyorum, her ne kadar kamuoyu böyle yorumlamasa da.”

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İmamoğlu, Yenikapı’daki araçlar ve ‘israf’ konusunda da şöyle konuştu: “730 aracı sergiledik Yenikapı’da. Bunu yaparken aslında 31 Mart öncesi çok vurguladığımız 18 günlük süreçte bu konuya çalıştığımız söyledik. 5 Mayıs’ta bizim mazbatamız elimizden alındı. O süreçle 23 Haziran arasında 514 araç iade edilmişti zaten. Bunların en az 100 tanesi, diyorlar ya bu araç lüks değil, markası yüksek ücreti yüksek araçlardı. 1250 aracı sistemden çıkarttık. Toplamda 1250 aracın yıllık israf bedeli 50 milyon TL. 5 yılda 250 milyon lira. Bu 125 tane kreş demek. Bu ne demek? 13-14 bin çocuğumuza okul öncesi eğitim vermek demek.”