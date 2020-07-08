İmamoğlu ‘İhanet ettik’ sözlerini hatırlattı: Kanal İstanbul bin kat fazla ihanet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin iktidar cephesinde bugüne kadar “İhanet” diye anlatılan tüm projelerden bin kat daha büyük ihanet olacağını söyledi.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu’nun gönderme yaptığı “İhanet ettik” lafı, şehircilik anlamında ilk defa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından üç sene önce söylenmişti. Erdoğan, bir dönem belediye başkanlığını da yaptığı İstanbul’a ‘ihanet ettiğini’ ifade edip “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, halen de ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” demişti.

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İmamoğlu, ilk olarak kent içinde faaliyet gösteren dört farklı metro ve metrobüs hattı ile entegre olacak Ataköy-İkitelli Metrosu’nun, ‘TBM Kazı Tamamlama Töreni’ne, sonrasında geçtiğimiz 23 Haziran’da sel felaketi yaşayan Esenyurt’un bu sorununa çare olacak ‘Haramidere Atık Su Kollektörü Temel Atma Töreni’ne katıldı.

‘Felakete hazırlıyorsunuz’

Suriye uyruklu Ahmet Şaban’ın ölümüne neden olan sel felaketi sonrasında valilik, İBB ve Esenyurt belediyesinin ortaklaşa yaptığı çalışmalara değinen İmamoğlu, “İklim değişikliği, gerçekten dünyanın kronik sorunlarından bir tanesi. Buna duyarsız kalan, bu süreci yönetmek değil, başka önceliklerini ortaya koyan bir akıl, her türlü felaketle karşılaşmaya hazır olmalı. Yani siz, bu tür sorunları çözmeyip, İstanbul’un bana göre en büyük felaketi olacak Kanal İstanbul’la uğraşıyorsanız, bu felaketin daha büyüğünü yaşamaya İstanbul’u hazırlıyorsunuz demektir” dedi.

‘İkitelli-Ataköy arası 23 dakika’

İmamoğlu, göreve geldikleri günden bu yana, önceki yönetim tarafından durdurulan metro hatlarının yeniden başlatılması konusuna yoğunlaştıklarını vurguladı. Şu ana kadar sekiz hattı çalışır duruma getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, söz konusu şantiyelerle ilgili finansal ve teknik bilgiler paylaştı.

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Her metro çalışmasından heyecan duyduğunu belirten İmamoğlu, “Zira çağdaş bir kentin ulaşımla ilgili en kıymetli değeri metro. Kaldı ki 16 milyonluk bir şehir için zaten olmazsa olmaz. Bu manada çok çok önemsiyoruz” dedi.

13.5 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu Ataköy-İkitelli Metrosu’nun yapımının yüzde 61 oranında tamamlandığını söyleyen İmamoğlu, “İstanbullar belirli noktalarda metroları bir an önce kullanabilsin diye kısmi açılışlar yapmak istiyoruz. Bu hatta da elektromekanik işlerin ardından, hattın 2021 yılının ilk çeyreğinde İkitelli Sanayi İstasyonu – Bahariye İstasyonu arasını işletmeye açmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ilçelerinden geçen hat ile İkitelli-Ataköy arasının 23 dakikaya ineceğini söyledi.

‘Esenyurt imar faciası’

Halkalı’dan Haramidere’ye geçen İmamoğlu, dere kenarına gelip şöyle konuştu: “Belli yan kollar yapılmış, ama kesit ona göre tasarlanmadığı için, özellikle bu baskınların temel sebeplerinden bir tanesi. Aslında çok basit bir kuraldır. Burada yapılan köprü o kadar yanlış ki. Hem kesit dar hem köprü, ayaklı bir köprü. Tabiri caizse bütün pislikleri tutan bir şekli var. Dolayısıyla tıkanma ve taşmaya sebep olacak bir düzeni var. En kötüsü de hala dereden pis suyun akıyor olması.”

Esenyurt’ta ‘Türkiye’nin en büyük imar faciasına’ imza atıldığını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu: “Burası, göz göre göre yapılmış bir şehirdir; bütün insanların, bütün bilim insanlarının, mimarların, mühendislerin feryadına rağmen. Bazen İBB’nin yetkisini kullanarak, bazen de İBB’nin yetkilerini de çiğneyip başka yetkileri kullanarak burada müsaade edilen yozlaşmış bir imar sürecinin yarattığı travmanın sonucudur buradaki konular.”

İmamoğlu şöyle devam etti: “Yani düşünsenize, siz böyle bir kanalın çevresine yüz binlerce nüfus ekleyeceksiniz son 15 yılda. Yıllık nüfus artışı bu ilçenin, son 10-15 yılda 70 binin altına düşmemiştir. Bunları yapacaksınız, bunlara izin vereceksiniz ama bu kanalı yapmaktan aciz duracaksınız. Bu işte bir şehri hissetmemenin, bir şehrin kurgusunu bozarken başka ihtiyaçları da çözmeyecek kadar gözü kör bir şekilde ranta kurban gitmenin net bir işaretidir. Onun için Esenyurt, her daim sorgulanmalıdır, sorgulanacaktır. Bu manada Esenyurt belediye başkanımızın yürüyeceği her yol haritasında yanındayız. Gerçekten zor koşullarda görev yapacağını biliyorum.”