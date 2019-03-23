İmamoğlu iddialı: Bugün İstanbul’u, 2023’te Türkiye’yi kazanırız

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimi kazanmaları halinde 2023’te Türkiye genel seçimlerinde de kazanacaklarını savundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üsküdar ilçesindeki bir düğün salonunda dün akşam sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen CHP’li aday, belediyede ahbap çavuş ilişkilerini istemediklerini dile getirdi.

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“Hiçbir belediye akraba kulübüne dönemez. Biz öyle oğlan, kızı, damadı, gelini falan bu işleri sevmeyiz” diyen İmamoğlu, aile şirketi yönetmediklerini, devletin ve milletin parasını kollayarak hizmet ürettiklerini ifade etti.

İmamoğlu şunları söyledi: “Ailesi gitsin işine baksın. Sadece eşimi siyasi temsiliyet gereği yanımda hep beraber yol yürüyen iki hayat arkadaşı olarak görebilirsiniz. Onun dışında siyasi olarak ve yönettiğimiz kurumların hiçbirisinde bizim akrabalarımızı görmeyeceksiniz.”

‘Hedef 2023’ dedi

CHP’li aday, geleceğe dair de iddialı konuştu: “Biz kazandığımız an itibariyle belki aynaya bakarlar hatalarını anlarlar, çözüm ararlar. Aramazlarsa 2023’te de Türkiye’nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul’u kazanırız, 2023’te de Türkiye’yi kazanırız. İyi rekabet, güçlü rekabet; millet bundan faydalanır. Siyasi kurumlar yenilenmeli. Siyasi kurumlar hizmet etmeli. Partiler araçtır. Çıkarız milletin huzuruna 2023’te… Bakarlar bunlar mı iyi, onlar mı iyi… Ona göre oy verirler. Çok zorlanırlarsa orayı da bize devredebilirler.”