İmamoğlu: İBB’nin yetkilerini almak isteyenlerle seçimi yeniletenler aynı kişiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nın cumhurbaşkanlığına devredilmesine ilişkin yasa tasarısı için “Sayın cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart’ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: CHP

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırladığı ortaya çıkmıştı. Kanun teklifinde İstanbul Boğazı’ndaki yetkinin İBB’den alınarak tüm üyelerini cumhurbaşkanlığının atayacağı ‘Boğaziçi Başkanlığı’na devredilmesi öngörülüyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İBB’nin yetkilerinin alınmasına dair yasa tasarısını “Yetki karmaşasını sadeleştirmek istiyoruz” sözleriyle savunmuş, İmamoğlu ise ‘hukuki yollara başvurulacağını’ açıklamıştı.

Bugün yaptığı açıklamada İmamoğlu, “O gün, demokrasiye darbe vuranlarla [bu tasarıyı hazırlayanların] aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İBB başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul aleyhine, Türkiye demokrasisinin aleyhine hangi husus olursa olsun, İstanbul halkı adına, tüm hukuki haklarımızı, en uç noktasına kadar savunacağımızı, koruyacağımızı, hakkımızı arayacağımızı, bu manada da yineliyorum.”