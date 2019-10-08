İmamoğlu, İBB’nin yaşlılara özel ekmeği ‘Altın Bahar’ı Darülaceze’de dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’in yaşlılar için ürettiği yeni ürünü ‘Altın Bahar’ı, Ataşehir Kayışdağı’ndaki Darülaceze’de tanıttı. İmamoğlu, tanıtıma katılan Darülaceze sakinlerinin ellerini öpüp, aralarında oturdu.

Fotoğraflar: İBB

Etkinlikte konuşan İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka, yaşlılar için ‘Altın Bahar’ ekmeği fikrinin, İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile birlikte İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’na yaptıkları ziyarette ortaya çıktığını belirtti. Prof. Saka, “Bir Halk Ekmek ürünü olan ‘Altın Çörek’ten yola çıktık. Amacımız ekmek yedirmek değil. Yeteri miktarda yedirip, gerekli vitaminleri almalarını sağlamak. Halk Ekmek’in inanılmaz dinamik yapısıyla bu ekmek ortaya çıktı. Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde iki adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır” dedi.

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Ekrem İmamoğlu ise ‘Altın Bahar’ın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “2019 yılı, ‘Yaşlı Yılı’ ilan edilmişti. Bu kapsamda her kurum bir faaliyet içinde. Belediyemiz de Halk Ekmek vasıtası ile sayın Genel Müdürümüz ve arkadaşları ile beraber, üniversitemizle birlikte kurum paylaşımının şeffaflığını paylaştı. Kurumunuzu paylaşırsanız, kurumunuzun farklı birimlerini ve üretim alanlarını toplumla paylaşırsanız, oradan insanlar da sizin için bir şeyler üretebilir ya da düşünebilir. Bu tam da böyle bir etkileşimin karşılığı” dedi.

“Protein, kalsiyum elde etmek istiyorsanız bu ekmeğimizden mutlaka tatmanızı öneriyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “İBB’nin sağlıklı ve ucuz gıda erişimi konusunda eğitimi devam edecek. Özellikle hem Halk Ekmek olsun hem de İSTYÖN üzerinden balık, sebze, meyve toptan halimizi kontrol eden kurumumuz başta olmak üzere, Tarım Daire Başkanlığımız, köylerimiz kırsalımız buradaki muhtarlıklarımızla da iş birliği yaparak hem şehrinde üreten hem şehrin dışından gelen üretilmiş ürünleri en sağlıklı şekilde topluma ulaştıran bir zincirin halkalarını var etmek istiyoruz. Üretim yerine kadar gidip bir denetim mekanizmasının içinde olmak istiyoruz. Bilimden sonuna kadar faydalanacağız. Üniversitelerle iş birliği içerisinde olacağız.”

Daha sonra İmamoğlu ve Prof. Çolakoğlu, Prof. Saka, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ve kurmaylarından oluşan heyet, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak iki çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı. Hem İmamoğlu hem de Darülaceze sakinleri, tattıkları ekmekleri beğendi. ‘Altın Bahar’, 1,5 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak.