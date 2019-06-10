İmamoğlu: İBB’nin web sitesi bakım parasıyla iki televizyon satın alınır

‘Millet ittifakı’nın 23 Haziran seçimindeki İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’taki mitinginden önce gazetecilerin, Binali Yıldırım ile ilgili canlı yayın tartışması ve büyükşehir belediyesindeki ‘israf’ iddiaları ile ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, mevcut büyükşehir belediyesinin web sitesi bakım parasıyla bir-iki televizyon kanalı satın alınabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediyesindeki israf iddiaları konusunda şunları söyledi:

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“Biz, zaten sürecin şeffaf yönetilmediğini biliyoruz. Bu konuda netiz. Adil olmadığını da biliyoruz. Adil olmaktan kastım şu: Türkiye’de rekabet piyasasına, gerçekten en dip fiyatlarla insanlara iş yaptırtabilecek durumdasınız kamu kurumları olarak. Burada en önemli husus, adrese teslim işler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz aynı kişiler, aynı kurumlar, zinciri, halkaları eklediğinde aynı grubun firmaları ihale sürecinin büyük bir kısmını elinde tutan kişiler çıkıyor. Bu kayırmacılık. Burada elbette ki şüpheli birçok husus doğar. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Bilgilerimiz oldukça fazla. Anlık sizin elde ettiğiniz bilgiler de fazla. Düşünsenize bir web sitesine yapılan yatırımı. Ya da yapılan ihaleyi sizinle paylaştık. TV şirketleri şu an beni çekiyor. Web sitesine yapılan bakım paralarıyla herhalde bir-iki tane TV satın alınabilir. Bahsettiğimiz şey, bir dönemi, bir siyasi anlayışı yargılamak değil. Tümüyle arınmaktan, temizlenmekten, yenilenmekten ve adil olmaktan bahsediyoruz. Biz, 23 Haziran sonrasına değil, 31 Mart sonrasına bu sözü vermiştik. Yine aynı sözümüzdeyiz. Bizim 17-18 günde yaptıklarımız bile iz bırakmıştır şeffaflık adına. Birilerini kayırmak değil, vatandaşımızı korumak adına yaptıklarımız ortadadır. Kesinlikle müthiş bir israf düzeni vardır. Bu israf düzenine son verecek olan da biziz. Yoksa bu işi devam ettirecek olan siyasi anlayış, siyasi bakış değil.”

İmamoğlu, ‘cumhur ittifakı’ adayı Binali Yıldırım ile yapacakları, ortak yayınlanacak televizyon tartışması için de şöyle konuştu:

“Yola çıkarken, her konuda çözüm olacağımızı dile getirmiştik. Bugün bu noktaya gelmiş olmak, çok değerli benim için. 31 Mart öncesi ısrarla bu yayını yapalım demiştim. Rakibimiz ısrarla buna olumlu bakmamıştı. Kimisi, ‘Ne gerek var’ demişti, kimisi, ‘Zaten meydanlarda konuşuyoruz’ demişti. Bazıları hatta, ‘Prim mi yaptıracağız’ demişti. Bu, katılan kişiyle ilgili bir konu değildi. Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. Güzel bir sohbet olur inşallah. İstanbul’u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur. Türkiye’ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesle özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur.”

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İmamoğlu, basın açıklamasının ardından Esenyurt caddelerinde ve sokaklarında seçim turu attı. İmamoğlu’nun içinde bulunduğu seçim aracı, yoğun ilgi nedeniyle zorlukla yol alabildi.