İmamoğlu: İBB’nin 28 milyar lira borcu var; Almanya’dan 110 milyon avroluk kredi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattı için 110 milyon avroluk kredi sağlandığını belirterek belediye için farklı finansman kaynakları düşünebileceklerini söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, bugün gazetecilerle Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda bir araya gelerek belediyenin finans kaynakları ve son gelişmeler üzerine konuştu.

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28 milyar liralık borç

Farklı basın kuruluşlarının aktardığına göre İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*20 milyar liranın üzerinde bir kaynak ihtiyacı. Arkadaşlarımızın hesabına göre, bu bahsettiğimiz projelerin tümüyle ilgili. Bunun yaklaşık yanılmıyorsam 11-12 milyarı duran metro yapılarıyla ilgili.

*Kötü yönetilen son beş yılı teslim almış bulunuyoruz. Belediyenin şu an 28 milyar lira borcu var.

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Duran hatlar harekete geçiriliyor

*Öncelikle, şu anda durmuş olan sekiz metro hattının ikisini harekete geçirmiş oluyoruz. Durmuş olan 8 metro hattı derken, takdir edersiniz ki bunların 8’i de ihalesi yapılmış hatlar. Dolayısıyla, yapımcı firmaları belli. Yeniden ihale yapma şansına sahip değiliz.

110 milyonluk kredi

*Almanya’da Deutsche Bank’la görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bankadan 110 milyon avroluk kredi sağlandı, önceden görüşülen vadeden daha fazlası sağlandı. Gelen finansmanla Sultanbeyli-Çekmeköy metrosu çalışmaları iki yıl aradan sonra bu hafta başlıyor.

‘Kamu bankaları kapıları kapattı’

*Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda. İBB’nin tüm maaş ve işlemlerini de yürüttüğü bankalar, yani cari işlemlerini yönettiği en önemli potansiyele sahip bankalardır devlet bankaları. Ben bu tavır ve davranışı gösteren akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum. Beş aydır sabrediyordum ama bu sefer kınıyorum. Özel bankalardan olumlu geri dönüşler çok yüksek, iyi ki varlar.

İGDAŞ’ta hisse satışı

*İGDAŞ’la ilgili bir kararımız var. Kamuya açılması ya da bir özelleştirmekten bahsetmiyoruz. Bir hisse payı şeklinde kamuya açık hale gelmesi ve buradan da bir finansman elde edilmesi düşünülebilir. Başka kurum ve kuruluşları, iştiraklerimizi de bu anlamda sürecin içine katabilmeyi isteriz.

23 Aralık’ta israf toplantısı

*İBB’nin aslında zor bir yılını geride bırakıyoruz. Çünkü çok önemli bir faiz ve borç ödeme yılıydı. Arkadaşlarım çok önemli tedbirler aldı. Detaylarını paylaşacağım sizinle 23 Aralık’ta. Tasarrufun bize kazandırdığı süreci paylaşacağız. Ve özellikle israfı engelleyerek, bütçeyi nasıl dengelemeye çalıştığımız anlatacağız.