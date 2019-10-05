İmamoğlu: Herkesin oturduğu sandalyeyi güçlendirmek bizim de işimiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu’nun açılışında konuştuktan sonra, orkestrayı şef ile birlikte yönetti. “Bu şehrin insanlarına güvendiğimiz kadar, daha fazlasıyla sanatçılarımıza güveniyoruz” diyen İmamoğlu, “Lütfen yanımızda olun. Ürettiklerinizi bu kentin her noktasıyla paylaşmak için, biz, bu sürecin emrine amadeyiz. Biz, yönetimde şehrin moderatörü olduğumuz gibi, kültür ve sanat yaşamında da bir moderatörü olacağız. Kültür ve sanata, sanatçıların işine karışmayacağız. Özgür sanat, güzel işler üretir” dedi. İmamoğlu, açılıştaki konuşmasında, Beştepe’deki ‘sandalye krizi’ne de esprili şekilde değindi.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu’nun açılışına katıldı. Açılış sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Açılışa, bini aşkın sanatsever de katıldı.

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Açılışın ilk tiyatro oyunu, ‘Yıl 4153: Lüküs Hayat’ın ardından konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Kültür sanat hayatının bu tarihi kentte dünyanın en üst seviyelerinde olması için çalışacağız. Bu akşam İstanbul’un mevcut kültür ve sanat yaşamını ileriye taşıyacak, kentin ruhunu özümseyerek, ‘Her yerde, herkes için kültür ve sanat’ idealimiz için bir araya geldik.” Kadim bir şehir olan İstanbul’un, her noktasıyla bir zaman tüneli olma özelliği bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Her ilçe, hatta her sokak, yüzyıllardır kendi hikayesini anlatıp duruyor bize. Böyle güzelliklerle donanmış İstanbul’u yönetme göreviyle onurlandırılmış biri olarak, kendimi çok, ama çok şanslı sayıyorum. Çünkü bu şehri bize kazandıran Fatih Sultan Mehmet’in ilk belediye başkanı Hızır Bey ile bir milleti ayağa kaldıran, bu gönül kentimizi işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk belediye başkanı Ali Haydar Yuluğ isimleriyle yan yana anılmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, Ankara Beştepe’deki cumhurbaşkanlığı sarayında yaşanan ‘sandalye krizi’ne de şöyle gönderme yaptı: “Bu arada bu salonda, tam da bu noktalarda adaylık konuşmamı yapmıştım. Allah’tan ayaktayım, sandalye yok. Kendi sandalyeme çok dikkat etmiyorum ama ilginç bir şey gelişti; birisi bir sandalyeye oturunca bir sorun var mı diye bakasım geliyor. Bu ülkede, herkesin oturduğu her sandalyeyi sağlıklı ve sıhhatli bir yol haritasıyla güçlendirmek bizim de işimiz olacak galiba.”

‘Lüküs Hayat’ta duayin tiyatrocu Zihni Göktay da rol aldı.

İmamoğlu ve davetliler, konuşmanın ardından Şehir Tiyatroları’nın hazırladığı gösteriyi izledi. İmamoğlu, gösterinin sonunda klasik müzik orkestrasının çaldığı ‘Lüküs Hayat’ operetini yönetti.