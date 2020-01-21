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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Her gün bir başka bakan ‘kanal uzmanı’ oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul için “Faydalarını anlatsam, saatlerce anlatırım” demesiyle ilgili olarak, “Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” dedi. İmamoğlu, taksi plakalarını ilişkin çalışma yapacaklarını da belirtti.

Fotoğraf: İBB

Kanal İstanbul’da sadece ‘kişisel faydalar olduğunu’ savunan İBB başkanı şu ifadeleri kullandı: “Onun dışında kamuya hiçbir faydası yok. Bakın, dünyanın farklı yerlerinde insan vücudu kadar dolular yağıyor. Dünyanın bir kıtası yanıyor. Siz ise, İstanbul’da içtiğiniz üç bardağın, bir bardak suyunu çöpe atıyorsunuz. Bir daha kullanılmamak üzere yok ediyorsunuz.”

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İmamoğlu, İstanbul halkına çağrı yaparak şunları söyledi: “Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu, bazen mahkemeye vermek olacak, bazen itiraz dilekçeleri vermek olacak ki, ayın 30’una kadar ‘planlara itiraz sürecinde’ ben, İstanbul halkını, itiraz etmeye, vakti olan, sürece dair katkı sunmak isteyen herkesi Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul temsilciliklerine itiraz etmeye davet ediyorum. Bu ayın sonu, son günü. Sonra da mahkeme süreçleri başlayacak. Bunun Meclis boyutu var. Hukuksal anlamda hangi zemin var ise, o zeminde mücadelemize devam edeceğiz.”

‘Taksi plakası meselesini günü geldiğinde ele alacağız’

İBB başkanı, “Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?” sorusuna ise İBB’nin ‘İstanbul’un ihtiyaçlarını gözettiğini’ vurgulayarak şu yanıtı verdi: “Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı. İhtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım. Her konuda yaptığımız paylaşımcı, toplumla diyalog kuran, meslek erbabı olan, insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip, bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, ‘Şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi ben plakaları satacağız’ diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul’un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır.”

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