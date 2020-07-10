İmamoğlu: Havai fişek kullanmayacağız, İstanbul’da görmek istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bundan böyle kentte düzenledikleri etkinliklerde havai fişek kullanılmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: İBB

Dudullu-Bostancı metro hattının inşaatının başlangıç törenine katılan İmamoğlu, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’daki patlama ve dün, patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda meydana gelen patlamanın kendilerini çok üzdüğünün altını çizdi.

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İmamoğlu, “Havai fişek fabrikasında yaşanan faciadan sonra birçok belediye havai fişekleri yasaklama kararı aldı? İBB’nin bu yöndeki kararı nedir, konu meclis gündemine gelir mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Dün, tesadüf Ankara’dan İstanbul’a dönerken bir şehidimizin ailesi ile denk geldik ve biraz dertleştik. Özellikle ikinci olayın, gerçekten bir iş kazası değil, ihmal olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Mutlak soruşturulması lazım. Bu yaşanan Sakarya Hendek’teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize, o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak. Dolayısıyla biz, İstanbul’da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul’un herhangi bir yerinde görmek isteriz. “

‘Valiyle görüşeceğim’

Konuyu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yla görüşeceğini söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu anlamda da valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız. Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı bir takım kutlamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorum.”