İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 10 gün ücretsiz

Hastanede Covid-19 tedavisi süren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın (28 Ekim) saat 12:00’de hizmete girecek Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun daha önce ilk iki gün olarak açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bir video paylaşan İmamoğlu şunları söyledi:

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“Değerli İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim; Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya özen gösterin. Bugün hastanedeki dördüncü günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nı tamamen bitirdik. Hastanede olmam hasebiyle açılış törenimizi erteledik ama metromuzun hizmete girmesini ertelemiyoruz.

Arkadaşlarımız daha önce iki günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun.

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Burada bir teşekkürü de İBB’nin önceki yönetimlerine yapmak istiyorum. Çünkü bu hattın kaba inşaatı önceki dönemde bitirildi. Elektromanyetik sistemlerinin de yapım işlerini tamamladık. Eğer bir tören yapabilseydik, bu hatta hizmeti geçmiş önceki başkanlarımızı da davet etmiştik, kurdelemizi beraber kesecektik. Kısmet değilmiş. “

Bu hattın devamının olduğunu (Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş) anımsatan İmamoğlu, Beşiktaş istasyonunda arkeolojik çalışmaların devam ettiğini, bu kısmı da 2022 yılının ilk altı ayında açmayı hedeflediklerini söyledi.