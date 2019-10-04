İmamoğlu: Hamidiye suyunun satışı arttı, gülüyorum hallerine

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye suyu ile ilgili “Hamidiye suyunun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugünkü yaklaşımlarına gülüyorum” dedi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları için açılan ihaleleye katılmalarının kabulü ile ilgili olarak da, “Buraları, 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır” derken, ihaleye girmelerini engellemeye çalışan TCDDD Genel Müdürü’nün ulaştırma bakanı tarafından sorgulanması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Fatih’teki Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi’nde (HATÜ) incelemelerde bulunduktan sonra soruları yanıtladı.

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Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının satışa çıkarılması ile ilgili ihale hakkındaki “Gar ihalesinde iki taraf kaldı. Biri İBB konsorsiyumu, karşı tarafta da Okçular Vakfı’nın eski genel müdürünün sahibi olduğu şirket. Size bilgi geldi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Sadece teknik bilgi aldım. Telefonla aradılar. Hemen çıkar çıkmaz arayın dedim. ‘15 gün sonraya ertelendi detayları konuşuruz’ diye bana bilgi verdiler, oraya giden arkadaşlarım. Ama basından, internet üzerinden sizin söylediğiniz yorumları okudum. Elbette her tüzel kişiliğin bu ihaleye iştirak etme hakkı var. Ama en başta söylediğim gibi biz, bugün ihaleye kabul edildik. İhaleye girdik, ihaleyi almak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Şimdi ikinci aşaması var. İkinci aşamaya da 16 milyon insan adına gireceğiz, pazarlığa dahil olacağız.”

Hem Haydarpaşa hem de Sirkeci garları konusunda kararlı olduklarının altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Diğer arkadaşların kararlılığı ne uğruna, ne için bilemem. Onu analiz etmek benim işim değil, ihaleye çıkanların işi. O beni ilgilendirmiyor ama İBB bu ilaheye girsin, girmesin noktasında açıklamaları yapan TCDD Genel Müdürü’nün motivasyonu neydi, onu anlamak istiyorum. Bizi neredeyse hafif tehdit ile ‘Girmesi yanlıştır, rekabeti bozar’ şeklinde tehdit etmesinin motivasyonunu anlayamadım. Bence ulaştırma bakanının bunu derhal sorgulaması lazım.”

İmamoğlu, karşı tarafın itiraz edeceği yönündeki hatırlatmayı da şöyle yanıtladı: “Biz, 16 milyon insan adına takip ediyor olacağız tüm hukuki haklarımızla. Devletin en değerli, kamunun en değerli iki noktasının yine kamunun olması için mücadele veriyoruz. Girdiğimiz ihalenin kuruluşları 16 milyon insana ait İBB’nin kuruluşları. İhaleyi aldığımız takdirde de İstanbul halkına, kültür ve sanat adına hizmet edecek noktalar haline gelecek. Diğeri kendi hukuki anlayışı ile itiraz eder, başka şey yapar, o bizi ilgilendirmiyor. Niçin itiraz edeceğini de bilmiyorum. Tüyoyu kimden aldı bilmiyorum. Genel Müdür’ün kendi ifadesinden mi tüyo aldı onu da bilmiyorum. Ama biz İstanbul halkı adına o ihaleye gireceğiz, sonuna kadar da almak için mücadelemizi vereceğiz.”

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İmamoğlu, “Pazarlık aşamasına geçildi. 30 bin tahmini bedel 300 bin çıktı zarflarından. Pazarlık nasıl olacak” sorusuna da, “Günü gelince bakacağız. Ama bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkının olacak” yanıtını verdi.

‘Hamidiye suyu bugüne kadar kutsaldı, bugün niye böyle bir bakış açısı var, tam bir komedi’

İmamoğlu, “Hamidiye Su ile ilgili tartışmalar var, nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaç kamu kurumu Hamidiye Su ile anlaşmasını bitirdi? Hamidiye Su şirketine ekonomik yansıması nasıl oldu” sorularını ise şöyle yanıtladı: “Gülüyorum bu hallerine. Sebebini kendileri açıklasın, o benim işim değil. Ama ben her gün Hamidiye suyu içiyorum, çok da iyi geliyor bana. Daha önce de içiyordum, gittiğim yerlerde içiyordum. Belediyeye geldiğimde içiyordum. Dolayısıyla bu işlere takılan beyinlere şaşıyorum, üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Kime yaranıyorlar bunu yaparak, onu anlamış değilim. Bugüne kadar kutsal olan bu güzel suya, bugün niye böyle bir bakış açısı var; onu hele hiç anlamıyorum. Tam bir komedi filmi. Ama söyleyeyim; Hamidiye suyunun satışları arttı, daha da artacağa benziyor. Şu an yok satıyor. Ben bunu söyledikten sonra daha da fazla satacağını düşünüyorum.”

Sokak hayvanları için çalıştay

Sokak hayvanlarının durumu hakkında da konuşan İmamoğlu, HATÜ’nün 95 yıldır İstanbul halkına hizmet verdiğini belirterek yanıt verdi: “Gelişen şehir koşullarında özellikle sokak hayvanları çok özel bir konu haline geliyor. Her yönüyle ele alınması gereken bir konu. Çünkü çok farklı hissiyatlar var ve bu farklı hissiyatların yönetimi gerçekten güç. Bir tarafta, ‘Sokak hayvanlarının ne işi var’ diyenler var garip bir şekilde, bir tarafta da sokak hayvanlarının korunması ve bakımı ile ilgili bilince muhtaç bir kitle de var. Tabii şu bir gerçek; sokak hayvanlarının yaşaması gereken yer sokaklar zaten. Bu yüzyıllar önce de böyleydi. Bunun elbet kuralları, koşulları var. Çok hassas davranmaya gayret ediyoruz. İstanbul’un bu nokta da ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var, bilinçlenmek başta olmak üzere. 10 gün kadar önce bir çalıştay yaparak bu süreci başlattık. Bu konuda ciddi kurum ve kuruluşlar bize paydaş. İstanbul’da herkesin önünde tartışarak bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bazılarına göre sokak hayvanlarının çözümü barınak. Böyle bir şey yok. Hepsini toplayıp barınağa koyun! Buna yasa da müsaade etmiyor ve doğru da değil. Ama bakım da önemli. Bir kedi veya köpeği sahiplenip, sıkılınca sokağa bırakmak da sahiplenmek değil. Tümüyle bunların ele alındığı, toplumun bilinçlendirildiği bir süreci harekete geçirdik. İnşallah en hızlı şekliyle bunu kamuoyu ile paylaşacağız.”

İmamoğlu’na inceleme gezisinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun da eşlik etti. Hayvanlarını tedaviye getiren vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yurttaşların sorunlarını dinledi.

‘Trabzon günleri’ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’ne de katılarak, doğduğu kentin tarihiyle ilgili kısa bilgiler paylaştı. İmamoğlu, “Trabzon’un güzel bir evladı olarak onlara layık olmaya çalışıyorum İstanbul’da” dedi.