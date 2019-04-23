İmamoğlu Guardian’a konuştu: Baskı hissetmiyorum

Britanya’da yayınlanan Guardian gazetesine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi.

İmamoğlu’nun yukarıdaki sözü Bethan McKernan ile Gökçe Saraçoğlu imzasıyla yayınlanan söyleşide yer aldı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre İmamoğlu ayrıca “Bu kentte 16 milyon insan benim onlara hizmet etmemi ve seçildiğim görevi yerine getirmemi bekliyor” dedi.

İmamoğlu şunları söylüyor: “Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu. Onlardan oylarını değil dualarını istediğimde memnun oldular. Halkın ayrıştırıcı bir söylemi ve ayrımcı politikaları kabul ettiğine inanmıyorum. Halen dünyada hakim anlayış popülizm ancak popülizm de nihayetinde bitecek. İnsanlara saygıyla davrananlar daima kazanır.”