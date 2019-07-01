İmamoğlu: Gereksiz duyurularla belediye bütçesini harcamayacağız

Bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi 300’e yakın yer ile köprülere belediye tarafından asılan ve İmamoğlu’nun ‘israf’ söylemini eleştiren afişlerle ilgili olarak, “Bu tür aşırılıklar ya da benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız” dedi.

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fotoğraflar: İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İmamoğlu, Vali Yerlikaya ile görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili şunları söyledi: “Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul’un sorunlarına temel sorunlarına eğileceğimizi, ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Açıkçası 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek görüşmelerimiz olacak. Valimiz ve bizler, kurumlarla hizmet seferberliği başlatacağımızı söyledik.”

İmamoğlu, sosyal yardım kartlarının kapatıldığı iddiaları hakkında da şunları söyledi: “Arkadaşlarım bu haberi alır almaz hafta sonu görüştük. Cumartesi sabah hemen bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve bu sorun düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına dair mesajlar iletildi. İletilmeye de devam ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece teknik bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bu talimat benim bilgim dahilinde değildi. İnceliyor arkadaşlarımız.”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın, ‘çakarlı araç kullanımı’nın kısıtlanması konusundaki uyarısı hakkında şöyle konuştu: “Olumlu değerlendiririm tabii ki. Türkiye’nin normalleşmesi, uygar tavırlara davranışlara erişmesi her hususta bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın buna dikkat çekmesi doğru. Ancak devletin her kademesinde fark edilir bir şekilde bunun değişmesi lazım. Hiç kimsenin ‘mış’ gibi yapmaması lazım. Bizim zaten hazırlığımız var. Protokol ya da makam aracı diye tarif ettiğimiz araçların sayılarını tespit ettiriyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde bunun kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde bir düzen oluşturacağız. Kaldı ki fazlalıklarla da ilgili olarak tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştim.”

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‘Kültür-sanat harcamaları ile İstanbul’un kültürel yaşamı büyüyecek’

İmamoğlu, köprülere asılan ve ‘İstanbul’a hizmet israf değildir’ söylemiyle kendisini eleştiren afişlerle ilgili, ‘israf önlemleri’ olarak açıklanabilecek ilk bilgileri de şöyle verdi: “Sanıyorum 300’ün üzerinde köprü ve bunun gibi birtakım mecralarda afiş asılması yapıldı. Tabii bu beş yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımız, haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım, seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira Vali Bey başkanlık yapıyordu. Böyle bir dönem değildi. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu, her noktada düşüneceğiz. Bu, israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları, kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamaları ile İstanbul’un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için her kuruşunu her lirasını bu şehrin, hangi konuda olursa olsun, lehine, çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

‘İstifa edenlerle görüşmeler devam ediyor’

İmamoğlu, İBB yönetiminden istifa eden bürokratlar hakkında da şunları söyledi: “(Onlarla) Temasımız oldu. Bugün davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı. Tahmin ediyorum ki, ya tamamı ya da büyük kısmı burada yok. Biz, davetimizi yaptık. İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İstifa eden de var. Bundan sonra biz işimize bakacağız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi, görüşmelerine devam edecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İştiraklerle ilgili yönetim kurulunda olmalarına dönük olarak, elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilmelerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kısım, genelgeyle ilgili sorun çıkar çıkmaz yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelirlerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamda yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Bunların tamamını hayata geçireceğiz. Türkiye’nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalarını bekliyorum.”