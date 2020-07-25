İmamoğlu: Genel başkanımızın etrafını iyi yönetimle toparlamamız gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini şu sözlerle ifade etti: “Genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor.”

Fotoğraf: İBB

CHP 37. olağan kurultayını Bilkent Odeon’da düzenliyor.

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‘İktidara yürüyüş’ temalı kurultayda söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’teki seçim öncesi vaatlerini içeren ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni açıkladı. Yeni anayasa çağrısını da içeren beyanname, partililer tarafından da kabul edildi.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre kurultayda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim genel başkanımız çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler. Dolayısıyla bizim genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor.”

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CHP’nin mevcut siyasi ortamda sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu kurultayın Türkiye’nin geleceği için çok önemli olacağını belirtti.

İmamoğlu şöyle devam etti: “CHP sadece kendisine oy veren ya da partimize oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak. Dolayısıyla sorumluluğunun çemberi çok büyük. Bugün bu salona giren ve oy kullanan bütün delegelerimizin bence bu anlayışla hareket etmesi lazım, bu anlayışla oyunu kullanması lazım. Bildiğimiz kurultaylardan çok farklı.”

İmamoğlu, CHP kurultayı için özel olarak yapılan rap şarkısına da değinerek, iktidara o şarkıyı dinleme çağrısı yaptı: “Rapin ruhu yeni kuşaklar için çok kıymetli. Ben iktidarın özellikle bazı özgürlükleri kısıtlayıcı tavırlarından önce o şarkıyı ve sözlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Kim olursa olsun.”

Şarkı şöyle: