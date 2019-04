İmamoğlu gelen ihbarları anlattı: İBB’den belge kaçırılıyor

YSK’nın resmileşmeyen sonucuna göre İstanbul büyükşehir belediyesine (İBB) başkan seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi veri akışını kesen Anadolu Ajansı’nı (AA) eleştirdi. İmamoğlu, İBB’den belge kaçırıldığına yönelik çok sayıda ihbar geldiğini de açıkladı. İBB ise bu iddiayı yalanladı.

İmamoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Ankara’ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:



“Seçim gündemi sürerken hiç de hoş olmayan ortamları yaşıyoruz. Sabırla takip ediyorum. Ama sabır kadar inancım, kararlılığım da en üst seviyede. Çok şey birbirine karıştı. Devletin bakanları, kurumları, neye hizmet edececeğine şaşırmış durumda. Tekrar Anadolu Ajansı’nın altını çizmek istiyorum. Benim cebimdeki paranın bir kısmı, şu an AA’nın genel müdürünün cebinde. Bizim vergilerimizle görev yapıyor. Haber alma kaynağı ama vazifesini yerine getirmiyor. Mahcubiyet içerisindeler ama ‘Keşke haberleri zamanında ve doğru verseydim’ mahcubiyeti değil, ‘Ben niye istediğim adaya kazandıramadım’ mahcubiyeti… Bu çok acı bir durum. Genel müdürü, kimse mesulu, derhal istifa etsin. Siyaset yapsın. Devletin kurumundaysa bürokrat olma ahlakını taşısın. ‘Her şey mübah anlayışı’ şu an kurumlarda ve devletin bazı yetkililerinin beyninde geziyor. ‘Partizanlık’ bir zehirdir. Her ortama enjekte edilmiş. Ama ben bu ortamın panzehri olmaya geliyorum, düzelteceğiz.

‘Islak imzalı tutanaklar var, sonuç ne biliyoruz’

16 milyon insan kazanmıştır, ‘İstanbul ittifakı’ kazanmıştır. Bizde ıslak imzalı tutanaklar var, tutanakların altında hesaplamalar var. Sonuç ne, biiyoruz. O kadar rahat olmamızın sebebi bu. Sonuç karşı tarafın lehine olsaydı bu kardeşiniz çıkar milletin huzurunda ‘Hayırlı olsun, tebrik ederim’ derdim ama demiyorum ben kazandım. Bekliyorum. Dünya bizi ayıpla izliyor şu an. Bırakın, ahlaklı bir şekilde tebrik edin, biz de işimize bakalım. Halen afiş asıyorlar. Ne için asıyorsunuz? YSK bir veri vermiş… AA’yı yok sayıyorum. Artık Anadolu Ajansı bitmiştir, hiçbir seçimin sonucunu sunamaz. Bir şeye daha dikkat çekmek isterim… 31 bin 186 sandık var. 1919 okul var. Bir kere AA hemen sonuç vermesi için 1919 görevliyi okullara göndermiş olması lazım. Hiçbir yerde görevlisi yok. Nereden acaba bilgi topladı? Bizden istemedi. CHP’den sandık görevlisini arayıp soran olmadı. Acaba AK Partililerle mi işbirliği yaptı? Şu an güvendiğim tek kurum Yüksek Seçim Kurulu. Sonuna kadar güveniyorum. YSK ‘AA’yla işbirliğimiz yok’ dedi. O zaman AA’nın tek kaynağı kalıyor. Sandıktaki AK Parti müşahitleri ya da görevlileri. O zaman değiştirsin adını, ‘AK Parti Ajansı’ desin… Binali Yıldırım’a vicdanen güvenim kalmadı, halen afişler asılıyor, halen sanıklarla ilgili beyanları var… Duyurumu şu: Elimizde evraklar var, kararlıyız. Sandık tutanaklarım Yıldırım lehine sonuç verseydi, partim de bana ‘Dur kabul etme’ deseydi, ‘Hayırlı olsun’ derdim.

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın AKP İstanbul İl Başkanlığı’na gece yarısı ziyareti) Biri güvenlik, birisi bilgi işlemden sorumlu… Kimse elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi davranmasın. Bu, memleket meselesi, devlet meselesi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrım var. Demokrasiye bağlılığını söyleyen çok güzel bir cümlesi var. Sayın Bahçeli lütfen bu süreci iyi takip etsin. Bahçeli sürece kayıtsız kalmamalı. Bir diğer çağrım da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a… Alt gruplar afiş asma çabasında, farklı ihbarlar yapma çabasında… Mücadelem 16 milyon insan adında. Cumhurbaşkanını bu sürece, dünyaya rezil olmamamız için, kayıtsız kalmamalı.

Bu ülkede yetkili olan bir hükümet var. İşimize bakalım. Bakın ekonomi kötü, herkes kan ağlıyor. Biz dönelim belediyedeki işimize, millet dosya kaçırıyor. Bunlara bir gireyim ben… Büyükşehir belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Seçimden sonra, iki günde… Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim, ne oluyor! Ben gelip tedbir almak istiyorum. İstanbullunun bir kuruşunun dahi hesabını soracağım. İBB’deki siyasi iradeyi, alın teri akıtan hiç kimse dinlemesin, umursamasın. Devlet görevi başka bir şey, siyasi iradenin emri başka bir şeydir. Benim emrimle oraya gelen birini de yok saysınlar. Dosya kaçırmanın kanıtı olursa paylaşırım, bir sürü ihbar var. Netleşirse zaten çıkarırım. (YSK değerlendirmesi sonrası aksi durum çıkarsa…) Aksi durum olmaz. Bu ülke büyük ülkedir, millet büyük millettir.”

İmamoğlu, açıklamasının ardından Ankara’ya hareket etti. CHP’li siyasetçi Anıtkabir’i ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşecek İmamoğlu, daha sonra kendisine destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le de bir araya gelecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, 319 bin 500 geçersiz oyun yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın 17 bin 410 oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor.

İBB: İddia algı operasyonudur

İBB ise ‘belge kaçırılıyor’ iddiasını yalanlayan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “31 Mart 2019’da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul’da YSK’nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. ‘Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor’ şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır.

Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB’nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, ‘doysa kaçırılıyor’ şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK’nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir.”



Anadolu Ajansı, 31 Mart akşamı hızla sandık sonuçlarını açıklarken, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark kapanmaya yakın veri akışını kesmişti. Ajans, bunu sahadan veri gelmemesiyle gerekçelendirmişti.