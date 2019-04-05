İmamoğlu: Geçersiz oyların yüzde 38’i bitti, 18 bin 223 oy fark var

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 19:39 itibariyle son oy farkını 18 bin 223 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin itirazı üzerine bütün ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de bütün oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.



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Toplam geçersiz oyların yüzde 38’inin sayımının tamamlandığını söyleyen İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi sonuçlarını periyodik olarak paylaşacağını duyurdu.

İmamoğlu bu sabah da Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuyla ilgili sorularını yanıtlarken YSK’nın son rakamlarını açıklamıştı.

İmamoğlu şunları söylemişti: “119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. 17 ilçede sayım bitti ve şu an fark 18 bin 742. Geriye kalan 198 bin oy var. 18 ile 20 bin arasında fark olabilir. Gece Tuzla rakamı geldi. 60 oyun üzerinde aleyhimizde oy çıkmış ama Üsküdar’da lehimize çıktı.”

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