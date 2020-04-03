İmamoğlu: Geç kalma aşamasındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de toplam corona virüsü vaka sayısının yüzde 60’ını oluşturan İstanbul’un ‘hastalığın merkezi’ haline geldiğini belirterek, neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde olan bir şehirde pandemiyi engellemenin dünyayı rahatlatacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul için bir sokağa çıkma yasağı ile tedbir alınması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, zaman geçtikçe bulaşmaların arttığını ve anlamını yitirdiğini söyledi.

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Reuters’la yaptığı söyleşide, “Belki bir hafta önce sokağa çıkma yasağı alınsaydı daha başka bir yerde olabilirdik bugün” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü 16 milyon insanla ilgili aldığınız tedbir pandemiyi engelleme biçiminiz Türkiye’yi de kurtaracak. Çünkü belli ki İstanbul Türkiye’de bu hastalığın merkezine dönüşmüş durumda. Belki bir hafta önce sokağa çıkma yasağı alınsaydı daha başka bir yerde olabilirdik bugün. Onun için ısrar ediyorum. Bütün bu engellemelere ve buradaki sağlıklı süreç yönetimi hem Türkiye için bir moral olacak hem Avrupa için bir moral olacak çünkü aktif bir ekonomiden bahsediyoruz.”

İmamoğlu, İstanbul’un Avrupa’nın ekonomik olarak en yoğun şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Böyle önemli bir şehirde pandemiyi engellemek, Avrupa’yı da dünyayı da rahatlatacaktır. Dünyada şu anda pandemi konusunda ülkeler değil şehirler izleniyor” diye konuştu.

İstanbul ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mesaj ilettiğini belirten İmamoğlu bu mesajı şöyle açıkladı: “İstanbul’la ilgili hep bir arada iş üreteceğimiz bir ortamın hızlıca kurulması lazım. Belediye başkanı istediği zaman kendileriyle görüşebilmeli. Çünkü şu an Türkiye’deki sorunun neredeyse yüzde 60-65’i İstanbul’da yaşanıyor. Dolayısıyla bizim kedisiyle direkt irtibat kurabilmemiz gerekiyor ve sorunlarımızı birlikte çözebilmemiz gerekiyor.”

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İyi tedbirler alınmaması durumunda kötü sonuçlar olabileceğini kaydeden İmamoğlu, şu an en kritik zaman diliminde olunduğunu belirterek, bilim insanlarının verdiği bilgiye göre de derhal İstanbul’da bir sokağa çıkma yasağı ile tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul’da 2 milyonu aşan hareketlilik

Toplu taşımada bir milyonu aşan bir sayıya yakın kullanım olduğunu buna özel taşıtlar da eklendiğinde bunun yüzde 15’e yakın bir hareketlilik ile 2 milyonu aşan insan sayısına denk geldiğinin altını çizen İmamoğlu, bu hareketliliğin de tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Sokağa çıkma yasağının sonuçlarının ne olacağına yönelik bir soruyu ise İmamoğlu şöyle yanıtladı: “New York’tan Los Angeles’a, Paris’ten Londra’ya, Yeni Delhi’den Seoul’a veya Tokyo’ya kadar insanlar telefonla görüntülü olarak birbirimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Bütün şehirler sokağa çıkma yasağı konusunda geç kaldıklarında yaşadıklarını anlattılar. Ki burada en büyük çığlığı da Avrupa’dan duyduk yani başta Milano, Roma, Madrid olmak üzere katılımcılar bu işin ne kadar sıkıntılı yerlere varabileceği konusunda feryatlarını dile getirdiler… Biz uyarılarımızı karar alma mercii olan hükümetimize ilettik. Geç kalma aşamasındayız her geçen gün bizim aleyhimize.”

İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini ilettiğini ve henüz görüşemediğini de kaydetti.

Bağış kampanyası

İmamoğlu bağış kampanyasının engellenmesi ile ilgili de şöyle konuştu: “Biz kanuna uygun bir süreç yönettik. Kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle bir durdurma işlemine giriştiler. Hukuksuz bir uygulama. Hukuksuz uygulamaya karşı davalarımızı açtık, süreç devam ediyor.”

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin ‘corona’ döneminde yardım kampanyasının yasa dışı olduğu gerekçesiyle hesabı dondurulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugün corona virüsü salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı yardım kampanyasının durdurulması ve hesapların bloke edilmesi üzerine yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Sadece 24-30 saatte 12 bin 500 insanın yardım ettiği ve 6.5 milyonun üzerinde paranın biriktiği bir bağış aldıklarını ve ihtiyacı olanlara kartlara yüklenerek verileceğini söyleyen İmamoğlu, o bağışla yeni başvuran 9 bin 500’e yakın aileye kartlarını vereceklerini ve o kartlara 300 ve 600 lira şeklinde paralar yükleyeceklerini söyledi. İmamoğlu, “Şu anda bize yeni başvuru neredeyse 100 bine doğru gidiyor çünkü yoğun bir işsizlik ve ihtiyaç söz konusu istanbul’da” dedi.