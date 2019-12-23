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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Faytonlar kalkıyor, ulaşım elektrikli araçlarla yapılacak

Büyükada’da ruam salgını nedeniyle 81 atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Faytonla ulaşım sürecek mi’ tartışmalarına son noktayı koydu. İmamoğlu, faytonların kaldırılacağını, sadece 35 faytonun ‘simgesel’ olarak kullanılmaya devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Görevdeki altı ayını değerlendirmek için basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu şunları söyledi: “Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor. Açıkçası bazı gruplar da buna karşı. Bu arada az önce bahsettiğim tüm hizmetler, İBB eliyle yapılacak. 35 fayton sürecine şahsen ben de karşıyım.”

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Ruam salgını sonrasında ilk olarak üç aylığına fayton ulaşımının sonlandırılacağı açıklanmış ancak hayvanseverler ve uzmanlar bunun yeterli olmadığını, faytonların tamamen kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Bir grup hayvansever İBB’nin Saraçhane’deki binasının önünde eylem yapmış ve İmamoğlu’yla görüşmüştü. Faytoncuların cephesinden ise “Atları salarız” açıklaması gelmişti.

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