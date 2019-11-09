İmamoğlu, eski ‘Utanç Duvarı’ yüzünden hayatını kaybeden Türk çocukları andı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapıldığı yıllarda ‘Utanç Duvarı’ adı verilen Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü anması için geldiği kentte, duvarın yıkılışı öncesindeki siyasi bölünmüşlük yüzünden hayatlarını kaybeden iki Türk gencinin de aralarında bulunduğu anıtı ziyaret etti.

Fotoğraflar: İBB

Berlin Duvarı’nın varlığını sürdürdüğü yıllarda iki Türk gencinin burada öldüğü bilgisini, eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu’dan alan İmamoğlu, Berlin’den ayrılmadan önce hayatını kaybedenlere adanan anıtı ziyaret etti. İmamoğlu’na ziyaretinde, eşi Dilek İmamoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

Reklam

İmamoğlu, burada gazetecilere hem ziyaret nedenini hem de ölen gençlerin hikayesini, şöyle anlattı: “Burada iki çocuğumuz öldü. Her iki taraftan hayatını kaybedenler var ama çocuklarımızın ölümü biraz trajik. Hem Cengevar Kaptancı hem Çetin Mert, ikisi de çocuk olarak hayatlarını kaybetti bu nehirde. Birisi topun peşine atlıyor, diğeri genç, kendisini kanala atıyor. Diğer arkadaşları çok üzüntülü, ama yardım edemiyorlar. Karşı tarafta Doğu Alman askerler var ama müdahale olduğunda vurulabilirler. Süreçte yüzme bilmeyen iki çocuk, genç, hayatını burada kaybediyor. Bu çocukların hayatlarını kaybetmesi ile Batı Almanya’ya müdahale etmekle ilgili olarak bir esneklik kazandırılıyor. Ondan sonra bu ölümler olmuyor. Çünkü müdahale edilebilir bir hale geliyor. Burada iki gencimizin hayatını kaybetmiş olması, burada olmamıza da farklı bir anlam kazandırıyor. Her özgürlüğün, her mücadelenin bedelleri var, ama buradaki özgürlük mücadelesinde iki vatandaşımızın da bedel ödediğini, iki Türk ailesinin de bedel ödediğini hepimizin bilmesinin değerli olacağını düşünüyorum. Ruhları şad olsun. Allah rahmet etsin. İnşallah dünyadaki tüm kötü duvarların, ama zihinlerde ama fiziki, yıkılmasını diliyorum.”

İmamoğlu, anıt ziyaretinin ardından ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kruezberg semtini gezdi. Çoğunlukla Türkiye göçmeni gurbetçilerin yaşadığı ve İstanbul’un herhangi bir semtine benzeyen bölge sakinleri, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Semt esnafını selamlayan İmamoğlu’na, bir tatlıcı ikramda bulunmak istedi. Diyette olduğunu söyleyen İmamoğlu, esnaftan, “Yemezseniz oy yok” şeklinde esprili bir yanıt alan İmamoğlu, “Çok ters bir yerden girdin konuya” diyerek ikramı kabul etti.

Bir dönerciye de giren İmamoğlu ve eşi, burada çay içerek soluklandı. Bu sırada yoldan geçen ünlü rapçi Killa Hakan, İmamoğlu’na, “Arka sokaklara bekleriz” şeklinde seslendi. İBB Başkanı da “Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim” yanıtını verdi.