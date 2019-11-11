İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: 2 binin üzerinde ağacın kurtulduğuna mutlu olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, biyolojik arıtma tesisinin yapımını durdurarak düzenlediği ‘temel atmama’ töreniyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarfettiği, “Bunlar temel atma ve açılış zaten yabancılar” sözlerine yanıt verdi: “Cumhurbaşkanı, basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Orada, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların kurtulduğuna mutlu olacaktır.”

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, bu sabah, Ankara’da, ağaç dikme kampanyası kapsamında düzenlenen törendeki konuşmasında, İmamoğlu’nun, Silahtarağa’da inşa edilmesi planlanan tesisin projesini iptal etmesiyle ilgili şunları söylemişti: “Biyolojik arıtma tesisi için temel atmama töreni yapıyor. Bunlar, temel atma ve açılış gibi işlere zaten yabancılar. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet etmek bunların bünyesine ağır gelir.“

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‘1.6 milyarlık yanlış yatırımın önünü kestik’

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlarken, hazırlanan basın açıklamasında ayrıntılı teknik analizin yer aldığını belirterek 1.6 milyar liralık yanlış yatırımın önünü kestiklerini bir kez daha vurguladı. İmamoğlu şöyle devam etti: “Doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan.”