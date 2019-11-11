Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: 2 binin üzerinde ağacın kurtulduğuna mutlu olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, biyolojik arıtma tesisinin yapımını durdurarak düzenlediği ‘temel atmama’ töreniyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarfettiği, “Bunlar temel atma ve açılış zaten yabancılar” sözlerine yanıt verdi: “Cumhurbaşkanı, basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Orada, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların kurtulduğuna mutlu olacaktır.”

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, bu sabah, Ankara’da, ağaç dikme kampanyası kapsamında düzenlenen törendeki konuşmasında, İmamoğlu’nun, Silahtarağa’da inşa edilmesi planlanan tesisin projesini iptal etmesiyle ilgili şunları söylemişti: “Biyolojik arıtma tesisi için temel atmama töreni yapıyor. Bunlar, temel atma ve açılış gibi işlere zaten yabancılar. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet etmek bunların bünyesine ağır gelir.

Reklam

‘1.6 milyarlık yanlış yatırımın önünü kestik’

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlarken, hazırlanan basın açıklamasında ayrıntılı teknik analizin yer aldığını belirterek 1.6 milyar liralık yanlış yatırımın önünü kestiklerini bir kez daha vurguladı. İmamoğlu şöyle devam etti: “Doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan.”

Erdoğan’dan 11 milyon fidan etkinliğinde İmamoğlu çıkışı: Temel atmaya yabancılar

İmamoğlu ‘temel atmama’ töreni düzenledi: 1.5 milyar lira tasarruf

SON HABERLER

İmamoğlu: Atatürk’ü anlamak ve anlatmak memlekete hizmet etmekten geçer

Ekrem İmamoğlu, sekiz yıldır devam ettirdiği 10 Kasım anma programını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olarak da sürdürdü. Bezmialem Valide Sultan Cami’deki mevlid programına ve Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’ndeki lokma ikramına katılan İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde anarak “Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...