İmamoğlu Erdoğan’a projeleri anlatan mektup verdi; CHP’liler kongreden çekildi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlendiği ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li diğer büyükşehir belediye başkanları, davette belirtildiği programla ilerlenmediği için kongreye devam etmeme kararı aldı.

Fotoğraflar: İBB

Davette, İBB’ye sinyalizasyon konusundaki çalışmaları dolayısıyla ödül verileceği, İmamoğlu’nun ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alacağının belirtildiği kaydedildi. Ancak kongrenin, davette belirtildiği programla ilerlemediği öne sürüldü.

Reklam

Kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, randevu talebi içerikli dört sayfalık bir mektup sunduğunu vurgulayan İmamoğlu şöyle konuştu: “Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim de sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması vardı. Onla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeleri vardı. Ama bize yapılan davetin inceliği şurada: ‘Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim için değerli. Çünkü Sayın cumhurbaşkanımız ödülü size verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanızı istiyoruz.’ Bu kadar güzel, bu kadar nezaketli davete hepimiz incelik gösterip, eksiksiz buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikoloji ile süreç yönetildi. Tekrar söylüyorum bunu söyleyenler TBB’nin gerçek ev sahipleridir.”

Yıldırım’la tokalaştı

İmamoğlu, Ankara’daki etkinlik öncesinde, aynı yerde kurulan İBB iştirakleri standını inceledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İmamoğlu’nu İBB stantlarında ziyaret etti. Etkinliğin açılış kurdelesini Erdoğan kesti.

Kurdele kesimi sırasında yan yana geldiği Erdoğan’a bir zarf sunan İmamoğlu, İstanbul seçimlerindeki rakibi Binali Yıldırım’la da tokalaştı. Kongrenin açılış konuşmasını Erdoğan yaptı.

Reklam

İmamoğlu, kongrenin açılışından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte kameraların karşısına geçti.

‘Nezaketsiz bir gün ‘

İmamoğlu, Erdoğan’a verdiği zarfın içeriğine ilişkin şöyle konuştu: “İçerik şu; son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleri ile süreci manipüle etme çabaları, bir gün söyledikleri ertesi gün, ‘İmamoğlu metroyu durdurdu. Hiç arsa hareketi yok. Bizim hiçbir su sorunumuz yok. Melen Barajı sorunu yok’ deyip, Sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgiler aktardıklarını, beni kendilerine brifing vermek istediğimi dile getirdim. Ben şöyle düşünüyorum: Ben, 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Sayın cumhurbaşkanı da bizim hemşehrimiz ailesiyle beraber. Ben de bu ülkenin en değerli, en büyük kentinin belediye başkanıyım. Dolayısıyla bu hakkımı talep ediyorum, istiyorum, istirham ediyorum. Sayın cumhurbaşkanına bunu yazılı verdim. Vicdanıyla, adaletiyle bu daveti bekliyorum kendilerinden. Umarım en yakın zamanda olur. Bir başka sorun daha var. 30 büyükşehir belediye başkanı, hatırlayın eylül ayının ilk günlerinde, yaklaşık dört ay önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bize bir söz verildi. Bizim önerimizle ortaya çıkan gündem gereği, Sayın cumhurbaşkanımız dedi ki: ‘Kanunun belediyeler ile ilgili ne varsa tartışılması ve konuşulması için bir komisyon kurulacak.’ İsimleri kendi belirledi. Benim ismimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Belediye Başkanı ağabeyimiz Yılmaz Büyükerşen ve AK Partili belediye başkanlarınınım ismini sayarak, altı bakanı görevlendirdi. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey’e emanet etti. Herkesin fikri olmalı. Katılımcılıktan niye endişe ediyoruz? Bu da bugünün başka bir ayıbıydı. Duymaktan üzüntü duydum, hicap duydum. Bugün ne yazık ki kötü geçmiştir. Ve TBB, nezaketsiz bir gün hazırlamıştır. Bunu Fatma Hanım’a duyuruyorum. Kendisini biz çok nezaketli biliriz. Onu da ifade edeyim. Yanlış kimdedir, bilemem ama bize bir cevap borcu vardır. Bütçenin en büyük kısmını altı-yedi belediye sağlıyor. Bizim bütçemizle orada görev yapılıyor. İhtiyacı olan belediyelere birtakım aktarmalar yapılıyor. Ki yapılmalı. Ama bugün gelinen noktadan hiçbirimiz hoşnut değiliz. Yerelde güçlü belediye başkanları olmamız adına –tüm belediyeler adına konuşuyorum- kötü bir deneyim yaşatılmıştır.”

‘Bizim için toplantı bitti’

İmamoğlu, toplantıya devam edip etmeyecekleri yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “Bizim için toplantı bitti. Gerek yok. Düşünsenize, ben çıkıp ne diyeceğim. Gündem, sabahki gündemse, çıkıp ben onlarla polemik yarışına gireceğim. Böyle bir tarzımız yok. Vallahi beni İstanbul’da bekleyen çok işim var. Arkadaşlarımı, şehirlerinde bekleyen bir sürü işi var. Ankara büyükşehir belediye başkanımız şu kapıdan çıksın, 100 tane işi çözer. Gündemimiz çok yoğun. Burası sadece bizim bugün beyhude vakit geçirmemize sebep olur. Onu istemiyoruz.”

İmamoğlu, belediye projelerinin Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programından çıkarılmasına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Orada yanlış bir terim var. Yatırım planına alınmadı. Yatırım planına alındıktan sonra hazineye gidecekti. Onay talep edilecekti. Biz şimdi bunu istiyoruz. Yatırım planına alınmadığı için zaten hazine gündemi yok. Orada bir tarif yanlışı var. İlla orada bir şey aramanın anlamı yok. Bekliyoruz. Davet ederlerse, ki çok istiyorum, Sayın cumhurbaşkanının 82 milyonda bir her vatandaşımıza vardır, bana çarpı 16 milyon borcu var. Çünkü ben 16 milyon insanı temsilen kendilerinden randevu talebi ediyorum. Tüm samimiyetimle, vicdanımla, belediyeciliğimle bu daveti istiyorum. Bütün bu duygularımı aktardım. Her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum.”

Cemevleri sorusu

İmamoğlu, ‘İzmir Belediye Meclisi’nden Cemevlerini ibadethane statüsünde kabul etmesinde sonra İstanbul’da bu yönde karar alınıp alınmayacağı’na ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Pazartesi gündeme alındı, komisyona sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre, sanırım yarın, Perşembe günü toplantımız var. Umuyorum bu ülkede Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleri için bu kararın alınmasına, oy birliğiyle bütün herkesin vicdanıyla oy verir. Kimin, nereyi, nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bu, milyonlarca Alevi yurttaşımızın vicdanı için gereklidir. Şu anda konu komisyonda. İBB’de grubu bulunan bütün partilerimizden bu işi, bıraksınlar şu siyaseti bir kenara, tüm vicdanlarıyla, ahlaklarıyla, adalet inançlarıyla karar vermelerini diliyorum. İnşallah bu hafta olumlu cevap çıkacaktır.”