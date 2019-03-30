İmamoğlu: Erdoğan da bana oy verecek

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ilçesinde son mitingini yaptı.

İmamoğlu (ortada) ve eşi (sağda), barışın sembolü beyaz güvercin uçurdu. (Fotoğraf: DHA)

Eşi Dilek İmamoğlu’nun da eşlik ettiği CHP’li aday, bugün Beşiktaş Meydanı’nda ellerinde Türk bayrakları olan binlerce kişiye hitap etti.

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Kadınlar için çok özel politikalar uygulanacağını söyleyen İmamoğlu, kenti ‘eşitlik ve kadın dostu’ yapmak için çok mücadele edeceğini ifade etti.

CHP’li aday şu ifadeleri kullandı: “Bu şehrin kadınların cinsiyet eşitliği konusunda en güzel kentlerden biri olduğunu herkese ispat edeceğim. Söz veriyorum. Eşim burada diye, korktuğum için söz vermiyorum.”

AKP’li rakibi Binali Yıldırım’a popüler savaş oyunu PUBG oynaması üzerinden yüklenen İmamoğlu, “Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Öyle uydurmadan PUBG oynamalar vesaireler yapmayacağım. Size söz. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam” diye konuştu.

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‘Erdoğan da bana oy verecek’

İmamoğlu, konuşması sırasında “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu sana verecek” diyen vatandaşa “Ben de öyle düşünüyorum” karşılığını verdi.

CHP’li aday sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir anne geldi, dedi ki, ‘Oğlum 11 yaşında namaz kılıyor.’ Demiş ki; ‘Anne bir haftadır kıldığım her namazda Ekrem ağabeyime dua ediyorum.’ Ben bu güzel delikanlıların, bu güzel gençlerin ve çocukların inşallah hep Ekrem ağabeyi olurum. Onlar bizi ayrıştırmak istediler, bizi bölmek istediler, bizi kırmak istediler ama biz birleşeceğiz. Biz bu cennet vatanı çok seviyoruz, bayrağımızı çok seviyoruz, atamızı çok seviyoruz.”

İmamoğlu, “Hakkınızı helal edin” diyerek mitingini sonlandırdı.