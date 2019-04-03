İmamoğlu: ‘En güvenli seçimi’ yapacağız diyen kişi şimdi ‘şaibe var’ diyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, kendisini ‘toplumun sinirini bozmakla‘ suçlayan AKP’li aday Binali Yıldırım’a yanıt verdi. İmamoğlu, “Keşke, bu ülkenin gece boyunca sinirlerini bozan Anadolu Ajansı’na bir kelime söz söyleseydiniz” diye konuştu.

Basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, Yıldırım’ın ‘toplumun sinirini bozmayın‘ sözüne çok üzüldüğünü belirtti.

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İnsanların sayesinde yüzünün güldüğünü söyleyen İmamoğlu, “Bu böbürlenme değil, mutluluğumun tarifi yok. Biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozanlarla mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

‘Sistemi yöneten iktidarın şaibe demesi trajikomik’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Gerçekten bu seçim ‘tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir‘ dersem abartmış olmam” sözlerini de eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi: “Biz bunu desek ‘muhalefet dedi‘ derler, hakkıdır, ama bir iktidarın üyesi, bütün sistemi yöneten, güvenlik tedbirlerini alan, her hususun başındaki yetkilerin sahibi olan partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar trajikomik bir şey olamaz. Bu kişi seçime günler kala ‘en güvenli seçimi yaşayacağız‘ diyen kişi. Ben Sayın Yıldırım’ın bu konulara dikkatini çevirmesi ve bunlara ilişin açıklama yapmasını bekliyorum.“

CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, Yıldırım’ın, kendisini belediye başkanı olarak tanıtmasına tepki göstermesini de eleştirdi. İmamoğlu, “Takmışlar ‘kendini belediye başkanı olarak tanımladı’. O gün 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz” diye konuştu.

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Sevgili İBB çalışanları; gönlünüz rahat olsun. Bizimle çalışmaktan, İstanbul için üretmekten keyif alacağınız bir dönem olacak. pic.twitter.com/54aCnH3m9S — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2019