İmamoğlu, eldivenini takıp çöp topladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında eldivenini taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’deki Belgrad Ormanları’nda çöp topladı.

Fotoğraflar: İBB

Ormanda İstanbullularla buluşan İmamoğlu şunları söyledi: “Toplamakla baş etmemiz mümkün değil. Atmamak daha değerli. İstanbul’un en güzel noktalarından birindeyiz. Nerede olursak olalım, sokağa çöp atmamalıyız. Daha da ilerisine giderek, çöpümüzü ayrıştırarak atmayı önemsiyoruz. Artık devir, bir geri dönüşüm devri.”

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Otomobilinden yola çöp atanları, sigara izmaritini atanları görünce canının çok sıkıldığını ifade eden İmamoğlu, “Pazar günü sahilde pikniğe gelenlerin bıraktığı çöpleri çalışma arkadaşlarım 3 günde temizleyebiliyor” dedi.

İmamoğlu, çöp toplama işleminin ardından ağustos ayında inceleyip rapor istediği, dört yıl önce yapımına başlanıp tamamlanmayan Zekeriyaköy-Kilyos yolunu tekrar inceledi.

Gelin-damat sürprizi

İmamoğlu’nu Zekeriyaköy girişinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Bu sırada yakındaki bir salonda düğünleri olan Rümeysa Hilal Kaya ve Ali Kaya çifti, gelinlik ve damatlıkla İmamoğlu’nun yanına gitti.

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Gelin ve damat, onlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu’na, “Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz” dedi. “İnşallah bana da kendinize de uğurlu gelirsiniz” diyen ve genç çifte mutluluk dileyen İmamoğlu, yolun üç-dört yılda biteceğinin söylendiğini ancak çalışmaların hızlanmasını istediğini söyledi.