İmamoğlu: Ekrem’den sorumlu devlet bakanları, cumhurbaşkanını istedi

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Çatalca’daki mitinginde kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “‘Pontus’ dediler, ‘Yunan’ dediler, şimdi de ‘Sisi’ dediler. Akşamdan sabaha bir şey uyduruyorlar” şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu ile birlikte miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, ‘millet ittifakı’ adayına yapılan ‘özür’ baskısına karşı “Gazianteplilere ‘Öküz’ diyen milletvekilinden ve milletin yarısına ‘Adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep edilmedi, ‘Ananı da al git’ dediğin çiftçiden özür dilemedin. Sayın Bahçeli sana ‘Alçak, şerefsiz’ dedi, ondan özür talep etmedin. Sen Bahçeli’ye ‘Irkçı, faşist’ dedin. Özür diledin mi?” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Çatalca’da miting yaptı. Fotoğraf: DHA

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çatalca’da ortak miting yaptı. İmamoğlu, Çatalca’daki mitingde Erdoğan’ın kendisi hakkındaki son açıklamalarına da değinerek şunları söyledi: ”Ne kadar gerginleştirirlerse, gerginleştirsinler o yola girmeyeceğiz. Seçimden sonra kızgın demiri soğutma vakti demişlerdi. 23 Haziran’da millet, iradesini ortaya koyacak. Millet İstanbul’a bir belediye başkanı seçecek. Özellikle AK Parti’ye oy vermiş hemşehrilerime sesleniyorum. Seçime giderken yargı şöyle karar verirmiş, İmamoğlu seçilse bile başkanlığı sıkıntıya girermiş. Bu şekilde bir dili kullanan Sayın Erdoğan, milletin iradesinin ne kadar önemli olduğunu, milletin iradesiyle nerelere geldiğini, milletin, ‘Muhtar bile olamaz’ derken hem belediye başkanı hem de Cumhurbaşkanı olduğunu en iyi onlar bilir. Ben, bu tehditkar sözleri söyleyenleri Allah’a havale ediyorum. AK Partili hemşehrilerimin vicdanlarına emanet ediyorum.”

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İmamoğlu, başka partiden seçilmiş belediye başkanlarının büyükşehir hizmetlerinden geri durması halinde, ‘fotoğrafını çekip göstereceklerini’ şöyle ifade etti: ”Neredeyse saman bile ithal ediyoruz. Biz, belediyecilikte, yerel yönetimde bu süreci destekleyen ve takip eden 16 milyonluk şehrin her refleksinin bu ülkeye iyi geleceğini bilen bir anlayış yürüteceğiz. Bu şehrin 150 köyünde tarımı en üst seviyede destekleyeceğiz. Çatalca, İstanbul’un en önemli günü birlik turizm merkezlerinden bir tanesi olacak. Her konuda yanınızdayız. Çatalca’da hizmet eden seçilmiş bir belediye başkanı var. Saygı duyuyoruz. İstanbul’un seçilmiş 39 belediye başkanına saygı duyuyoruz. Biz, bu şehirde seçilmiş belediye başkanıyla, ben, İBB Başkanı olarak keyifle çalışacağım. Ben, hizmet için talimat alan bir belediye başkanı değilim. Ben, milletinden talimat alan birisiyim. Ola ki başka bir partiden seçildim diye hizmete iştirak etmeyen, geride duran olur fotoğrafını çeker millete gösteririz.”

‘Şimdi de Sisi diyorlar, sabahtan akşama bir şey uyduruyorlar’

‘Cumhur ittifakı’ adayı AKP’li Binali Yıldırım’a da ‘mızıkçı’ nitelemesinde bulunan İmamoğlu, şöyle dedi: “Mızıkçıları biliyorsunuz değil mi? Bol bol güleceğiz. Hani, ‘Kim gelirse gelsin, vız gelir tırıs gider’ diyordu ya rakibimiz. Ne oldu sonra? Sunucuyla görüşmüş mü, görüşmemiş mi? Vah vah vah! Ağlasak mı gülsek mi hallerine. İnsan üzülüyor. Mızıkçılık yapan rakibimizle, Ekrem’den sorumlu devlet bakanları şöyle düşünüyor herhalde: Ya biz yetemedik. Millet de Ekrem’le beraber koşuyor, Sayın Cumhurbaşkanı da gelsin o da bir şeyler söylesin. E söylesin. Bizim için sorun yok. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak temennim Sayın Cumhurbaşkanı’nın meydanlara çıkmaması. Cumhurbaşkanı, devlet adamıdır. İnsan ister ki bu mevzulara dahil olmasın. En azından kimle yarıştığımızı daha iyi görürüz. Ama bunu tercih etmediler. Başladılar söylemeye. Biliyorsunuz, ‘Pontus’ dediler, ‘Yunan’ dediler, şimdi de ‘Sisi’ dediler. Ben, dediklerinden bir şey anlamıyorum. Akşamdan sabaha bir şey uyduruyorlar.”

İmamoğlu’nun Çatalca mitingi. Fotoğraflar: CHP

‘İBB’nin 82 bin çalışanına maddi manevi destek olacağım’

İmamoğlu, kendisiyle ilgili Sayıştay raporu konusunda da şöyle konuştu: “Arkadaş, büyük bir şey bulmuş gibi, ‘Sayıştay raporlarında, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediyesi’nde 6,5 milyon TL ile yargılanıyormuş’ diyor. Buradan, bu konuyu bana hatırlattığı için, sayın mızıkçıya, Sayın Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Ben, Beylikdüzü Belediyesi’nde mevzuatın ön gördüğü tavan ücretten çalışanına daha fazla ücret verdiğim için yargılanıyorum. Vallahi ben, birileri gibi araç saltanatı kurmaktan yargılanmıyorum, birileri gibi bir avuç insana kaynak ayırarak yargılanmıyorum. Ben, Sayıştay’da, işçisine, memuruna hakkı olanı verdiğim için yargılanıyorum. Helali hoş olsun. Unutmuştuk, onun sayesinde müjdemi yenilemiş olacağım. İBB’nin 82 bin çalışanı, bizim dönemimizde hem ahlaklı bir yönetim ile buluşacak hem de onlara maddi manevi destek olan bir belediye başkanıyla bir araya gelecek.”

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‘Binali Yıldırım hala başbakanlık arabasına biniyor, arabasını değiştirsin kardeşim’

‘İsraf’ konusunda “Makam aracı saltanatı ve birçok saltanat kuranların bu sürecini, israfı yok ederek tasarrufa yönelerek bu süreci yürüteceğiz” diyen İmamoğlu, bu konuda şöyle konuştu: “Altı yıldır kendi aracıyla her yere giden bir kardeşinizim. Sayın Yıldırım, benim Sayıştay raporlarımı inceleyeceğine, İBB’nin Sayıştay raporlarını okusun. Raporu ona yolladım. Ben, ortak yayına katıldığımız o alana kendi arabamla giderken, o yıllar önce görevi bitmesine rağmen, hala başbakanlık araçlarıyla gidiyor. Arabasını değiştirsin kardeşim. Ortak yayında dedim ki, ‘Tüm özgün ve özgür irademle size teşekkür ediyorum’ dedim. Birkaç dakika düşündü sonra teşekkür etti. Teşekkür etmek için bile sormak zorundalar bunlar. Böyle siyaset olmaz. Beni sormadan çaya davet etti mi diye tereddüt ediyorum. Yoksa birileri ona ‘Çaya davet et’ diye kağıt gösterdi de mi davet ettiler? Ben davet bekliyorum. Diyorum ki, ‘Bizi çaya davet et, şu milleti biraz güldürelim’. Şu millet bir rahatlasın. Gere gere milleti yazık değil mi? Ben hissediyorum. Millet beni gördüğünde sanki ferahlıyor. Biz, yine de kendilerine çay davetini hatırlatalım.”

Akşener: Binali Yıldırım’ın ulaştırma bakanlığı zamanında vatandaşlarımız vefat etti, özür dilemediler

Çatalca mitinginde İmamoğlu, “Ankara’dan Abim geldi” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı “Hepimiz için abla” diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve “Hep yanımda” diyerek de eşi Dilek İmamoğlu’nu konuşma yaptığı seçim otobüsünün üzerine davet etti.

İyi Parti Lideri Meral Akşener: "Biz 23 Haziran'da Sisi'yi ya da Binali Yıldırım'ı seçecekmişiz! Sisi seçilmiş bir başkanı deviren bir diktatördür. Benim kardeşimizi siz seçtiniz, onu yerinden edip valiyi kayyum atayan mı Sisi'ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu?" dedi. pic.twitter.com/bhIAIhxZT8 — Politikaloji🇹🇷 (@politikaloji) June 20, 2019

İmamoğlu’nun ardından mitingde konuşan Meral Akşener, İmamoğlu’nun israfın ne olduğunu gösterdiğini söyledi. Akşener, şöyle konuştu: “Ağabeyler, savunmaya geçti. 20 binin üzerinde partili martili havadan maaş alan yandaş besleme bilir. Haram zıkkım olsun. Çatalcalı’nın çocuğu işsizken, oğlunu kızını evlendirmek için kredi alırken, altı bin arabanın üstünde oturan kim olduğu ne olduğu belli olmayan o insanların kul hakkı yediği apaçıktır. 1994’te İstanbul’un iki milyar dolar borcu vardı. 20 milyar dolar borçlandırılıp bu Çatalcalı’ya, İstanbullu’ya hizmet getirmek yerine okul arkadaşına şusuna busuna ve yandaş müteahhitlere aktarmak hizmet midir? Haram olsun. 23 Haziran’da Ekrem Başkanıma mazbatasını yeniden vererek ve o sandıkları oyla patlatarak yeniden seçmek için buradayız. Bunlar İstanbul’a hizmet ettiklerini iddia ediyorlar ama sayın Erdoğan’ın deyimiyle İstanbul’a ihanet ediyorlar. Kardeşliği bozmamak için bizim kullandığımız seviyeli dil, bunları engelledi. İllet dediler, olmadı. Zillet dediler, olmadı. Terörist dediler, olmadı. İstanbullu, Ekrem Başkanı, Ankaralı Mansur Başkanı seçti. Hiçbiri tutmayınca son iş kaldı, başka türlü iftira atmaya. O meşhur televizyon programında rezil oldular, rezil. Sayın Binali Yıldırım, Bakanlık yaptı yıllar boyunca. Başbakanlık yaptı, Meclis Başkanlığı yaptı hala arabasına biniyor. Alışık bunlar. Ama çok enteresan. İstanbul’un belediye başkan adayı olan, İstanbul’u beş yıl yönetmek için yola çıktığını söyleyen Sayın Yıldırım, Sayıştay raporunu okumamış. Ekrem Başkan okumuş. Bu ne ciddiyetsizlik? Bu ciddiyetsizlik içinde mi Bakanlık yaptın? Bu ciddiyetsizlik içinde mi Başbakanlık yaptın? ‘Ulaştırma Bakanlığım zamanında şunu yaptım, bunu yaptım’ vatandaşlarımız vefat ettiler. Bir çıkıp özür dilemediniz.”

Akşener: Ananı da al git dediğin çiftçiden özür diledin mi, Bahçeli’den özür diledin mi?

Akşener, İmamoğlu’na yapılan ‘Ordu valisinden özür dilemezse o makama oturamaz’ baskısına karşılık da şunları söyledi: “Damat gibi söyleyim. Bakın burası çokomelli. Şimdi, Sayın Binali Yıldırım da, Ekrem İmamoğlu da kardeşim yarışıyorlardı fakat Sayın Erdoğan sahneye indi. Diyor ki, ‘Ordu Valisi’nden özür dilemezse makama gelemez’ Seni seçen bu millet iradesi. Hadsizlik etme, senin haddine değil. Ama bu özür içinde duralım. Peki, Gaziantepli hemşerilerimize ‘Öküz’ diyen o milletvekili özür diledi mi? Özür talep ettin mi? Milletin yarısına ‘Adiler’ diyen Tarım Bakanı’ndan özür talep ettin mi? ‘Ananı da al git’ dediğin çiftçiden özür diledin mi? Sayın Bahçeli sana ‘Alçak, şerefsiz’ dedi. Sen ondan özür talep ettin mi? Sen Bahçeli’ye ‘Irkçı, faşist’ dedin. Özür diledin mi?”

Akşener, ‘cumhur ittifakı’ adayı Binali Yıldırım’ın sahada yetersiz kaldığını ifade ederek “Mitil serilecekti, mitili gören olmadı. Sayın Erdoğan, 31 Mart’ın en haşin en düşmanlaştırıcı en ayıştırıcı dilini kullanarak sahaya indi. Biz 23 Haziran’da Sisi’yi ya da Binali Yıldırım’ı seçecekmişiz! Sisi seçilmiş bir başkanı deviren bir diktatördür. Benim kardeşimizi siz seçtiniz, onu yerinden edip valiyi kayyum atayan mı Sisi’ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu? 23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, bu defa çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız” dedi.

Silivri’de ‘Tatilde olanları arayın’ çağrısı

Ekrem İmamoğlu, Çatalca’nın ardından Silivri’de de görkemli bir miting gerçekleştirdi. İmamoğlu, “Hiç kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Gerek de yok. Millet de yutmuyor onu zaten. Millet, hizmet edene bakıyor. Bu şehrin ve bu ülkenin nimetlerini, bir avuç insana yollayanların yarattığı israf dünyasını yıkacağız. Tasarruf dünyası yaratacağız. Ve biz, paylaşacağız. Eşitlik, özgürlük getireceğiz ve bu şehre hak, hukuk, adalet getireceğiz” dedi.

İmamoğlu, Silivri mitingi.

İmamoğlu, Silivri’deki konuşmasında, şunları söyledi: “Esas anket, Pazar günü, sandıkta. Rehavet yok. Çalışacağız, herkes sandığa gelecek, sandıkta görev alacağız, herkes oy kullanacak. Tatilde olanları arayın, gelsinler. Özledim onları.”

İmamoğlu: Ben de karıştırıyorum, kiminle yarışıyorum diye

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde kendisi hakkındaki sözlerine de şöyle yanıt verdi: “Efendim mahkeme olacakmış, İmamoğlu görevi alamayacakmış. Valiye yaptığı hakaretten dolayı bu görevi yapamazmış vesaire vesaire… Önemsiz bunlar. Bunlar ne? Tehdit. Ne zaman yapıyorlar? Seçime iki gün kala. Daha önce yaptılar mı? Evet, yaptılar. Ne oldu seçimden sonra? ‘Kızgın demiri soğutalım’ dediler. Seçime kadar bunu yapacaklar. Bakanlar yaptı, yetmedi. Rakibimiz yaptı, o da yetmedi. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı da buna eklendi. Ben de karıştırıyorum, kiminle yarışıyorum diye. Neticede bir İstanbul seçimi. İsterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Kendisi tercih etmedi. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet kurulurken, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, bu millete bir emanet bıraktı. O, hakimiyeti milliye dediğimiz duygu, asla yıkılmaz. Her yerde söyleyeceğim. Milletin iradesine karşı duracak kişi, henüz anasının karnından doğmadı, doğmayacak.”