İmamoğlu duyurdu: Taksim Meydanı halka sorulacak, inşaat yaza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’nda yapılacak çalışmanın halka sorulacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü gazetesini ziyaretinde konuşan İmamoğlu, kentteki önemli altı meydanda çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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“Özellikle Taksim Meydanı halka sorulacak, onların önerilerini alacağız” diyen İBB başkanı, gelecek yaz inşaata başlanacağını dile getirdi.

İmamoğlu, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

‘Garları bize devredin’

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümlerinin ihaleye çıkarılmasını değerlendiren İmamoğlu, ihalenin iptal edilmesini, alanların kendilerine verilmesini istedi.

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İBB başkanı, TCDD’nin “İş sarpa sarıyor, biz bu ihaleyi iptal edelim, başka bir yöntemle başka birine vermeye çalışalım” arayışında olduğunu savunarak “Ben Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın kapısının önünde bekleyeceğim. Bu süreç mühimdir” dedi.

İki garın depo alanlarının kültür sanat etkinlikleri için kullanılmasına ilişkin ihalede İBB ile Okçular Vakfı’nın eski müdürüne ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi sona kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sürece müdahale etmesi gerektiğini aktaran İBB başkanı, rakip firmanın ihaleye devam etmesinin çok yanlış olduğunu kaydetti.

Borç alınacak

İmamoğlu, göreve geldiğinde İBB bütçesinde 10 milyar liranın üzerine cari açığın olduğunu belirterek bütçenin yönetilmesinin tek şansının borçlanma olduğunu, bunu geçen yıl bütçeyi hazırlayan İBB yönetiminin söylediğini kaydetti.

İBB başkanı, 1.5 milyar lira borç aldıklarını, 700 milyon lira daha istediklerini belirterek AKP grubunun bu haftaki meclis görüşmelerinde borçlanma talebine onay vermelerini beklediğini ifade etti. İBB başkanı, borçlanma kaleminin 3.6 milyar lira olarak belirlendiğini de aktardı.

‘Projeler durmuş’

İmamoğlu, projelerin durumuna dair de şu bilgileri verdi: “Daha önceki dönemde 100 şantiye kurulduysa bugün yüzde 75-80’i durmuş durumda. Ben AKP’li, CHP’li, her ilçeyi geziyorum. Hangi ilçeye gidersem gideyim 10 işin sekizi durmuş durumda. Kapalı otopark, metro, park, okul, yurt ya da teknik alan adına ne derseniz deyin yüzde 80 duruyor. Projeleri toparlayıp bitirmek zorundayız, mevcut cari borçları ödemek zorundayız. Bütçe açığı ve borç yönetimi söz konusu.”