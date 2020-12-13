İmamoğlu duyurdu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2016’da ‘başlatıldıktan sonra durma noktasına gelen fakat göreve geldiklerinde finansman sorununu çözerek yeniden devreye soktukları’ Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı’ndaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Fotoğraf: İBB

Ekrem İmamoğlu, 1 Ocak 2021’de hizmete alınacak hatta yapılan test sürüşüne katıldı. Hattın test sürüşüne katılan İmamoğlu’na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

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Alibeyköy Durağı’ndan tramvaya binen İBB başkanı, hatla ilgili değerlendirmelerini de trenin içinde yaptı. ‘Haliç’i kucaklayan tarihi bir hattı faaliyete geçireceklerinin’ altını çizen başkan, şunları söyledi: “Ciddi bir çalışma yapıldı. Özellikle, -1,3 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam- yeniden söküp yapmak zorunda kaldığımız bölümü vardı, Balat – Ayvansaray bölümünde ve orada ciddi bir kazık çakma işlemi yaptık. Şu anda şükürler olsun sağlıklı bir biçimde sonuna geldik. Tabii şimdilik Unkapanı Köprüsü’nden itibaren hizmet edecek. Daha sonra biz, bunu Sirkeci’ye doğru bağlayacağız. Orada, Sirkeci’den Alibeyköy’e kadar devam eden sıkı da bir peyzaj çalışmamız da var. Burada ciddi bir alanın yarışma projeleri bitti, sonuçlandı. Dört aşamalı yapıldı. Bu dört aşamalı sunumu da dün aldım. Çok keyifli.”

‘2021 için hedef tümünü bitirmek’

‘Esas konunun Haliç’in kıyısının da uzun yıllardır beklediği peyzajı düzenlemeyi yapmak’ olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti: “2021 için hedef koyduk tümünü bitirme konusunda. Ciddi bir yatırımla milyonlarca İstanbulluyu, İstanbullunun gelip tarihi dokusundan keyif aldığı, tabii, çevreye duyarlı, çevreye hassas biçimde uygulamalarla böyle bir süreci başlatmış olacağız.

Bu, özellikle iki metro ve metrobüs hattımızda buluşan da bir tramvayımız. Dolayısıyla hem Yenikapı’dan Taksim’e, Mahmutbey – Mecidiyeköy hattından bizlere çok fayda verecek bir buluşma sağlıyor tramvay. Aynı zamanda metrobüs ile de buluşuyor. Bu yönü ile de kıymetli. Alibeyköy’den Eminönü’ne kadar şöyle de bir faydası da var: Haliç, biliyorsunuz müzeleri ile de çok gelişiyor. Bu noktada da Haliç’le karşı karşıya çok daha kapsayıcı bir şehir hatlarının turistik amaçlı geçişlerini sağlayacağız. Malum, etkinlerin de olduğu Haliç Kongre Merkezi de var, Koç Müzesi de var, inşallah diğer çalışmalar da sonuçlandığında aynı zamanda sıkı bir turistik destinasyon da olacak.”

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‘55 dakikada şehrin bir ucundan diğer ucuna ulaşılacak‘

Metro yatırımlarının ‘öncelik’ olacağını vurgulayan İmamoğlu, ‘hiçbir işin yarım kalmasını istemediklerini’ belirtti. Durmuş olan bütün yatırımları hayata geçirmek amacında olduklarına dikkat çeken başkan, söz konusu hatlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Mesela çok heyecan duyduğum hatlardan birisi, Dudullu – Bostancı hatttı. Yine Çekmeköy – Sancaktepe –ki yine orda Şehir Hastanesi ile buluşuyor- ardından Sultanbeyli devamı gibi hatlar çok çok önemli. Hızray meselesi, bizim 2021’de önemli bir konumuz. Yani Sabiha Gökçen’i Halkalı’ya bağlayacak. 55 dakikada şehrin bir ucundan diğer ucuna ulaşılacak.

Ayrıca arkadaşlarım, çok ekonomik bir çalışma yürütüyor. Projenin içerisinde mevcut istasyonlardan faydalanarak, yani 12 istasyonla expres bir geçişle şehrin batısına, doğusuna çok hızlı bir geçişle bağlayan bir hat olacak. Yine bizim 2021 de inşallah bir başka ihaleye hazır edeceğimiz konu da İncirli – Beylikdüzü hattı. İstanbul’un batısı çok mağdur raylı sistem açısından. İncirli – Beylükdüzü hattı deyince, içine Küçükçekmece, Sefaköy, Avcılar, Esenyurt ve hatta Büyükçekmece’yi alan bir hat. Tüm bu raylı sistem İstanbul’un çağdaş bir raylı sisteme kavuşması ve de güzel bir çevreyle buluşarak kavuşması, İstanbul’un gelecek vizyonu açısından büyük bir tamamlama organizasyonu gibi bir çalışma. İnşallah Allah, tamamına erdirsin.”

Metrolarda internet kullanımı ile ilgili girişimler

İmamoğlu, metrolarda internet kullanımıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Raylı sistemlerde internet kullanımı ile ilgili girişimlerimiz sürüyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’mızdan izin talebimiz devam ediyor. Hatta sürücüsüz hatlarda bunu kullanmayla ilgili bir engelimizin olmadığı yönünde görüşlerimiz var. Daha doğrusu işin yönetmeliği buna cevaz veriyor bunu yasaklayan mantıkta.

Özellikle Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattında başlamak istediğimizi bildirdik. Şu an inceleniyor. İnşallah bunu hallederiz de bir an önce metro hatlarında da internet erişimini vatandaşlara sunarız”

Haliç’in zemini dikkate alınmamış

İBB mühendisleri ile Sakarya Üniversitesi’nce görevlendirilen uzman akademisyenler tarafından, sahada yapılan ölçüm ve incelemeler sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, ‘Haliç’e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı’, proje aşamasında zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlenmiş.

Bu ‘düzensiz ve 1.5 yıldır devam eden zemin hareketinin’, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve ‘tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği’ görülmüş.

Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, zemin hareketinin zamanla daha da artacağı öngörülmesi üzerine, hattın kazıklı sistem üzerine oturmayan 1.3 kilometrelik temel bölümünün, kırılarak yeniden yapılmasının en uygun çözüm olacağı tespit edilmiş. Bu kapsamda, sahada imalatı 2018 yılında tamamlanmış Balat-Ayvansaray arasında tramvay üst yapı ray sökümü ve betonarme kırım işlerine, geçtiğimiz Nisan ayında başlanılıp, kısa sürede tamamlanmış.