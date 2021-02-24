İmamoğlu: Dileğim Halk Ekmek’te sıfır üretim, 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duyulmasın

Ekmek Üreticileri Derneği’nin Halk Ekmek büfeleriyle ilgili şikayet dilekçesini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dileğim sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duymasın” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başlattığı Kara Surları’nı restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

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İBB başkanı, bir gazetecinin, Ekmek Üreticileri Derneği’nin Halk Ekmek büfeleri ile ilgili valiliğe gönderdiği şikayet dilekçesi ile ilgili sorusu üzerine herkesin hukuki hakkı bulunduğunu; Halk Ekmek konusunun bu şekilde mevzu edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

‘Üreticileri temsil ettiğini düşünmediğim girişimler var’

İmamoğlu şunları söyledi: “Çünkü günün sonunda yaşanan yoksulluğun izlerini bize hissettiriyor. Çok üzücü. Tümden fırıncıları, üreticileri temsil ettiğini düşünmediğim bir takım girişimler var. Olabilir, insanların bir takım duyguları. Ama şunu bilsinler; İstanbul’da ekmeğin yüzde 6’sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde 94’ü hala fırınlar tarafından üretiliyor. Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki, başka şeyler hissediyorum. Üzüntü ile de takip ediyorum. Biz, ihtiyacı olan vatandaşlarımızı,

‘Günde 1.5 milyon üretiliyor’

Halk Ekmek bünyesinde neredeyse 1.5 milyona çıkmış günlük üretimimizle desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Benim dileğim nedir? Umarım sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duyulmasın, sıfıra insin. Sıfır adet ekmek üretelim. Bu kadar net. Ama bugünün ihtiyacı, çözmek zorundayız. Sonuna kadar da bunun çözümü için üretimimize devam edeceğiz.”