İmamoğlu: Bu ritimle depreme karşı 120 yıl lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “20 yılı aşkın süredir depremle mücadele adına yapılan hamlelerin aynı ritimle devam etmesi halinde, İstanbul’u yenilemek adına 120 yıla ihtiyacımız var” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, KRT TV’de ‘Şimdiki Zaman’ programında konuştu.

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İBB başkanının açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

*1 milyon 300 bine yakın haneye salgın döneminde destek sunduk.

*‘Askıda Fatura’ uygulamasıyla 230 bin hanenin faturası ödendi.

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*İstanbul’da dönüşüm bekleyen 300 bin bina var. Binaları tek tek kontrol sistemi başlattık. Silivri ve Avcılar bitti, Küçükçekmece devam ediyor. Bakırköy ve Fatih hattından devam edeceğiz.

*20 yılı aşkın süredir depremle mücadele adına yapılan hamlelerin aynı ritimle devam etmesi halinde, İstanbul’u yenilemek adına 120 yıla ihtiyacımız var. Daha büyük bir seferberliğe ihtiyacımız var.

*Beton Kanal (Kanal İstanbul), İstanbul’a en büyük ihanettir. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. İki sene sonra bu memleketi ‘millet ittifakı’ hatta ‘Türkiye ittifakı’ yönetecek. “Ben bu ihaleyi aldım, yaptım. Bana garanti verildi” diyemezsiniz.

*(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Beni çok sevdiğini düşünüyorum. İstanbul’a aşkından bahseden bir cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz. Sevgi var saygı da var ama iki dere bir arada kalmış bir durum da var. Ben dedim, “Torununun oyunu alacağım” dedim.

*Topbaş’ın cenazesinde karşılaştık. Her şeyi söyledim. “Neden benim otobüs sözleşmemi imzalamıyorsunuz cumhurbaşkanım” dedim. “İmzalarız” dedi. İmzalamadı. Bekliyoruz hala.

*(8 Mart için attığı tweet) Hiç pişman olmadım. Bir kere böylesi masum bir tweet’in önünde arkasında bir şey aramak ve süreci memnuniyetsizlik dilinden karşılamak aslında bir sürecin sonucu. Ben 8 Mart’ta kadının yeri bakımından verilen mücadeleden birleştirici bir mesaj atma duygumdan başka bir niyetim yoktu.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

*Yıllardır bu millet ayrıştırılıyor. Bu ülkeyi yöneten bir parti kendine oy vermeyen insanlara ‘terörist’ dedi.

*(HDP’ye kapatma davası) Daha dün İYİ Parti de tehdit altında değil miydi? Yarın da olabilir mi? CHP de tehdit altında olabilir. Memleketi, ayrıştırma süreci üzerinden yöneten bir akıl toplumu bu hale getirdi.