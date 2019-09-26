İmamoğlu: Deprem, milletçe değerlendirmemiz gereken bir ikaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremin bir ikaz olduğunu vurgulayarak, “Bu ikazı, milletçe değerlendirmekle mesulüz” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) giderek çalışmaları yakından takip eden İmamoğlu, depremin, seferberlik konusu yapılması gereken milli bir mesele olduğunu söyledi.

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‘Son bir ayda 800’ün üzerinde toplanma alanı tespit ettik’

İmamoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da, 800’ün üzerinde yeni deprem toplanma alanı tespit ettik son bir ay içerisinde. Hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız. Yeni tespitini yaptığımız deprem toplanma alanlarını İstanbul’a çok hızlı kazandırmamız gerektiğinin farkındayız. Bunların çoğu, İstanbul’un merkezi ilçelerinde. En küçüğü 500 metrekare olmak üzere İstanbul’un merkezi noktalarındaki bu tespitlerimiz aslında büyük bir eksikliği giderecek.”

‘Köprüde sorun yok’

Sosyal medyada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaz Köprüsü) ile ilgili dolaşan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Karayolları sorumluları ile görüşüldü. Orada bir iskele söz konusuydu. O iskelenin görüntüsü, sanki orada bir sorun varmış gibi gösteriyor. Sorun yok. İskele de kaldırılıyor. Bir sorun olursa biz vatandaşlarımızı buradan bilgilendireceğiz.”

“Şükürler olsun ki can kaybımız yok” diyen İmamoğlu, afet bilincini geliştireceklerinin, eğitim vereceklerinin altını çizdi.

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İGDAŞ ve İSKİ gibi iştiraklerin İBB’nin tüm birimleri gibi teyakkuzda olduğunu söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Sürece müdahale edecek şekilde hazır bekliyoruz burada. Riskli görülen binalarda gazı keserek tedbir alıyoruz.”

‘Kentsel dönüşümde zihniyet değişimi gerekli’

Yapıların güçlendirilmesi gerektiğine de değinen İmamoğlu, kentsel dönüşüm konusunda tümüyle zihniyetin değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi. İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu konuda da bir hazırlığımız var. Yine afet anında, en üst seviyede hazırlıklı olmamızı sağlayacak, bir eğitime muhtacız. Bu konuda da hazırlığımız net. Okullarla, tüm kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak toplumun tamamını bilinçlendirme ile ilgili çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Depreme hazır bir İstanbul var etme adına bir uygulamamızı da İstanbullularla paylaşacağız.”



