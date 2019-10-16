İmamoğlu da katılmıştı: Kuzu’nun düğün sahiplerine ‘terör’ sözü ‘eleştiri’ sayıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ‘Suriye’de ateşkesin sağlanması için diplomasi yürütmeyi öncelikli olarak hedeflediklerini’ açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gideceğinin açıklanmasının ardından konuşan üst düzey ABD’li yetkili, ‘Suriye’nin kuzeydoğusundaki hava sahasının hâlâ ABD’nin kontrolünde olduğunu’ vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğü bildiriliyor.