İmamoğlu da katılmıştı: Kuzu’nun düğün sahiplerine ‘terör’ sözü ‘eleştiri’ sayıldı

Batman’daki bir düğünün sahipleri için “Terör örgütüne yakınlığıyla biliniyor” diyen AKP’nin kurucularından Burhan Kuzu hakkında takipsizlik kararı verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte Ağustos 2019’da CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeni Cihan Yaşar’ın düğüne katılmıştı.
Kuzu, “İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor” demiş, ardından özür dilemişti. CHP’nin kurultay delegesi Cihan Yaşar, Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
‘Ağır eleştiri’ sayıldı
İstanbul başsavcılığı, 4 Eylül tarihli şikayeti karara bağladı. Savcılık, Kuzu hakkında dava açılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Yaşar’ın Twitter hesabından paylaştığı kararda, ifade özgürlüğünün ‘kırıcı, şok edici ve rahatsız edici’ sözler için de geçerli olduğu belirtilerek ‘Kuzu’nun sözlerinin, bütün halinde değerlendirildiğinde ağır eleştiri kapsamında kaldığı’ belirtildi.
Yaşar, karara itiraz edeceklerini söyledi.