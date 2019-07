İmamoğlu: Cumhurbaşkanına görüşme talebimizi ilettik

Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basına kapalı olan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında, “6 Temmuz’da kendilerine (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan), makamlarına talebimizi yeniledik. İki gün sonra da yazılı talep gönderdik dedi.

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu, Erdoğan’ın ‘müsait olduğu zaman İstanbul’un brifingini kendisine sunacağını’ ifade etti.

Bir an önce görevlerinizden istifa edin

Belediye bütçesinin neredeyse üçte ikisinin belediyeye bağlı şirketlerde olduğunu belirten belediye başkanı, “Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. ‘Biz istifa ettik’ diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İBB’nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?” diye konuştu.

Şirketlere yönetim atayamadıklarını, genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yaptıklarını ve ağustosun sonuna doğru tarihler verildiğini belirten İmamoğlu, “Dolayısıyla ben 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki milletin malının üstüne oturdunuz, altı aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşlar alıyorlar. Çıkartırız da onun bedelini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz” dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Millete ait 60 milyara varan İstanbul konsolide bütçesinin 40 milyara yakınını yöneten kişiler, şu an bizim ekibimizdir değildir. Bir an önce görevlerinden istifa etmelerini istiyoruz. Ona göre genel kurulları yapacağız ve bir an önce vatandaşa hesap vereceğiz.”