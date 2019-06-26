İmamoğlu CNN’de: Bundan sonra seçimlere bu boyutta müdahalede bulunulamayacak

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, CNN International televizyonunda, ünlü sunucu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Bundan sonra hiç kimse seçimlere bu boyutta bir müdahalede bulunamayacaktır”dedi.

Ekrem İmamoğlu, CNN International’da Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı.

Amanpour’un sorularını yanıtlayan İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

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“23 Haziran, Türkiye’nin demokratik geleneği için ‘sıradışı bir sınav’ oldu.”

“23 Haziran hepimize gösterdi ki, hiç kimse veya hiç bir güç, arkasında halk desteği olmadan ayakta duramaz, hiçbir politikacı, bu gerçeği inkar etme lüksüne sahip değildir.”

“(23 Haziran’da aldığımız sonuç) Bu (karşı tarafa) bir gözdağı değildir. Olması gereken şeydir. Bu sınavı başarıyla geçtiğimizi görüyorum.“

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“(23 Haziran seçimleri) İstanbul halkının seçimlere ve seçimlerin meşruiyetine sahip çıktığını gösterdi. Bundan sonra hiç kimse seçimlere bu boyutta bir müdahalede bulunamayacaktır.”

“İstanbul’a nasıl başarılı şekilde hizmet edeceğim ile ilgileniyorum, buna karşılık İstanbul’un (her zaman) kazanmasını sağlamayı istiyorum.”

‘Yolsuzluklar, uluslararası deneyime sahip denetim firmaları tarafından araştırılacak’

“İlk işim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluklarla mücadele etmek olacak. AKP dönemindeki yöneticilerle ilgili iddialar, uluslararası deneyime sahip denetleme firmalarınca incelenecektir.”

“Erdoğan’ın kişisel olarak yolsuzluklara karıştığını düşünmüyorum. Ancak yolsuzluk iddiaları partisi ve parti yönetimiyle alakalı olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği yargının meselesi, benim kişisel sorumluluğum değil.”

“Erdoğan’ın bu kavşaktan sonra önceliği olarak siyasi kazancı sürdürmeye devam edeceğine inanmıyorum. Elinizi barış için uzatmak ülkenin yararına olacaktır.”