İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.

Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın konuğu olan İmamoğlu şunları söyledi:

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“İnşallah doğru değildir. CNNTÜRK’te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine, benim verilerimi yakın çekim aldıkları için son verildiğini duydum. Eğer bunu CNNTürk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?”

İmamoğlu ayrıca, görev yaptığı 18 günlük süre içerisinde İstanbul büyükşehir belediyesinde kendisiyle birlikte çalışanların da ‘Sultanbeyli’ye sürüldüğünü’ söyleyerek şunları aktardı:

“18 gün görev yaptık. Orada daha önce çalışan aynı insanlar bize hizmet ettiler. Öğrendik ki bize yakın çalışanların büyük bir kısmı Sultanbeyli’ye sürülmüş.

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İBB çalışanları bakacak ki bu adam zorla bizi mitinge götürmüyor. Mitinge götürmek için insanlara hazirun cetveli imzalatmıyor. İnsanlar bakacak ki bize siyasi görev vermiyor. 6 ay sonra zihinlerindeki bütün siyasi önyargıları atacaklar.”