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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Çay seçim öncesi lezzetli olurdu; Yıldırım’ı makamıma kahveye bekliyorum

İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, seçimdeki rakibi Binali Yıldırım’ın, “Çay davetim halen geçerli” sözlerini anımsatması üzerine “Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu” dedi ve Yıldırım’ı belediye binasına tebrik ziyaretine beklediğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu, CHP ve İYİ Partililer ile İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, çay davetiyle ilişkili soruya şöyle yanıt verdi: “Seçime dört gün kala, beş gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi…

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Daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım: Yaptığımız ortak TV yayınından sonra, seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim, seçimin harareti düşsün, topluma güzel mesajlar çıksın…

Şu an hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bizi makamda Saraçhane’de ziyaret etmesi, bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun.”

İmamoğlu, Yıldırım’ın tecrübe ve projelerinden yararlanıp yararlanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlarken, Yıldırım’ın açıkladığı projelerin incelenmesini istediğini belirterek, “Sayın Yıldırım da her zaman arayacağım bir kişidir” dedi.

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İmamoğlu, İBB genel sekteri, yardımcıları ve hukuk müşavirinin istifalarıyla ilgili soruya ise “Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları vardır eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız” yanıtını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yargılanmalarına ilişkin soru üzerine ise böyle süreçlerin kahramanlar yarattığını söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Sayın il başkanına yapılan müdahale tamamen hukuka aykırı ve gündem yaratma adına yapılmış bir hamle. Sonuna kadar Canan Hanım’ın yanındayız. Meral Akşener, sayın genel başkanı herkes tanıyor biliyor, dolayısıyla yine bu süreçte yine böyle bir gündemle mağdur edilmesini çok üzüntü ile karşılıyoruz. Ama sayın Akşener’in millet yanında… Umut ederim bu yanlışlardan geri dönen bir iktidar anlayışı görürüz.”

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