İmamoğlu: Çantalarla kumpas kurulmuştu, bugün de YSK’ya gidenler kumpas peşinde

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da belediye seçimini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’nin üç bavulla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurması için “Çantalarla adliyeye gidenler vatanseverlere kumpas kurmuştu. Bugün de YSK’ya gidenler kumpas peşinde. Bu millet, bu kumpasa gelmedi, gelmeyecek” dedi.

Fotoğraflar: CHP

İmamoğlu mazbatasını alıp görevine başlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i makamında ziyaret etti. Daha sonra halkla buluşan İmamoğlu yerel seçimlerin yenilenmesi talebiyle, yanlarında üç valizle YSK’ya giden AKP’lileri eleştirdi.

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İmamoğlu şöyle konuştu: ”Ben bugün ekranda çantaları görünce zannettim ki, makam sahibi olan insanlar pılını pırtısını topladı bir yere gidiyorlar. Meğerse o çantalarıyla itirazları götürüyorlarmış. Bu çantalarla beraber daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz. Vatanseverlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa. O çantayı taşıyan kişiler aynı kafa. Ama bu millet bu kumpasa gelmedi, gelmeyecek. Ben ne dedim ilk akşam. Ben, kimsenin hakkını yemedim ama 16 milyon insanın da hakkını yedirmeyeceğim. O çantalarla, ‘Delil taşıdım’ diyen insanlara diyorum ki, ‘Akıl tutulması var herhalde sizde’. Vazgeçin. Bu millete bu insanlara yazık etmeyin. Bu insanların canını sıkmayın.”

‘Demokrasiye zarar veriyorlar’

İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

”Hani saya saya bitiremediler ya… İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Birinci gün saydılar kaybettiler, ikinci gün saydılar, yine kaybettiler. Artık sayamıyorum, 3, 4, 5, 6… Bugün 16’ncı gün. Doyamıyorlar. Dün, rakibimizi ve bazı siyasileri televizyonda konuşurken 6-7 defa saygımız gereği ‘Sayın’ deyince, birisi yazmış ‘Başkanım, siz ‘Sayın’ deyince, onlar saymayı anlıyorlar’. Garip ama gerçek. Bu ülkenin ne yazık ki iradesine zarar veriyorlar. Milli iradesine zarar veriyorlar. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna olan bu toplumun inancına zarar veriyorlar. Hepimizi üzüyorlar. Çok yanlış. Hani hakimiyet-i milliye dediğimiz bu kavramın yaşama tutunduğu demokrasiye zarar veriyorlar.”

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‘O kumpası hatırlıyorsunuz değil mi?‘

“Ben, bugün ekranda çantaları görünce zannettim ki, makam sahibi olan insanlar pılını pırtısını topladı bir yere gidiyorlar. Meğerse o çantalarıyla itirazları götürüyorlarmış. Bu çantalarla beraber daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz. Vatanseverlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa. O çantayı taşıyan kişiler aynı kafa. Ama bu millet bu kumpasa gelmedi, gelmeyecek. Ben ne dedim ilk akşam. Ben, kimsenin hakkını yemedim ama 16 milyon insanın da hakkını yedirmeyeceğim. O çantalarla, ‘Delil taşıdım’ diyen insanlara diyorum ki, ‘Akıl tutulması var herhalde sizde’. Vazgeçin. Bu millete bu insanlara yazık etmeyin. Bu insanların canını sıkmayın.”

‘YSK’ya sesleniyorum’

“YSK’ya sesleniyorum. İğne deliği kadar bir boşluğu yoktur bu sürecin. Takibi, ahlaklı bir şekilde bizim tarafımızdan yapılmıştır. Seçimden önce, ‘Dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde’ diyenler, ”Seçmen listesinden kimsenin şüphesi olmasın” diyenler, bugün şaibe naraları atıyor, kumpaslar uydurmaya çalışıyor. Bugün yüzyılın medya iletişim rezilliğini yaratan AA ve onun gibilerini kullanarak kendilerine delil üretmeye çalışıyorlar. Bütün bu süreçlerden sonra, YSK üyeleri, tarihi vazifenizi yerine getirin. Lütfen size olan güvenimizin karşılığı olarak gereğini yapın. Bir an önce bu olağanüstü itirazı netleştirin işimize bakalım. 16 milyon insan hizmet bekliyor.”