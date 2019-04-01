Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’u kazanan ‘millet ittifakı‘nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, yaşanan ‘seçim sonuçlarında usulsüzlük‘ tartışmaları üstüne bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, “Bütün CHP’lileri seçim kurullarında nöbete davet ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın sonuçlarına göre İmamoğlu rakibi AKP adayı Binali Yıldırım’dan 23 bin 945 oy fazla alarak 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’u kazanmıştı. Buna karşın, AKP kanadı da kendi verilerine göre seçimi Yıldırım’ın kazandığını ve sonuçlarda ‘usulsüzlük tespit ettiklerini‘ savunmuş ve YSK’ya itirazda bulunacaklarını söylemişti.

Reklam

İstanbul’da bütün geçersiz oyların tekrar sayılması halinde ‘vicdanların bunu sorgulayacağını’ söyleyen İmamoğlu, 300 bin geçersiz oy üzerinden bir manipülasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

İmamoğlu, arada ciddi bir oy farkı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aldığımız bilgiler var. İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar peşinde olanlar var. ‘Oylar burada, kapıyı mühürleyeceğiz’ diyorlar. Kapıda nöbetçi olarak bekleyeceğiz. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler. Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır.“