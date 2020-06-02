İmamoğlu: Bu ortamda Kanal İstanbul’la boşboğazlık edenlerin parçası olmayız

Kanal İstanbul’un ihale sürecinin hızlandırıldığının gündeme gelmesinin ardından göreve geldiğinden beri projeye karşı olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki gecikmedi. İmamoğlu, içinde bulunduğumuz ortamda Kanal İstanbul’u konuşmayı ‘boşboğazlık etmek’ diye niteledi.

Fotoğraf: İBB

Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından altın sertifikayla ödüllendirilen İBB iştiraki İSTON’un Tuzla’daki tesisinde düzenlenen törene katılan İmamoğlu, İstanbul’un birinci meselesinin deprem konusu olduğunun bir kez daha altını çizdi.

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Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan, şehrin altyapı ve üstyapı kentsel donatı ihtiyaçlarını karşılayan İSTON adına sertifikayı teslim alan ve genel müdür Ziya Gökmen Togay’a veren İmamoğlu şunları söyledi:

“Deprem, siyaset üstü bir meseledir. Kimsenin siyasi malzemesi olamaz. Bu iş ne tek başına İBB’nin işidir ne de bir hükümetin işidir. Bu şekilde konuyu öncelemezsek memlekette, işte çıkar birileri, boşboğazlık yapar, böyle bir gün de bile Kanal İstanbul’u konuşacak kadar gündem tutmaya çalışır.

İstanbul’un böyle önemli sorunlarının olduğu bir ortamda bile, insanların daha canını tehdit eden süreci çözemediği, daha bu psikolojiyi atlatamadığı bir dönemde bile Kanal İstanbul’u konuşacak kadar boşboğazlık eden, anlamsız yöneticilik figürlerinin malzemesinin bir parçası biz olmayacağız. Biz, kurumlarımızla varız. İBB, her anlamda Türkiye’nin önemli bir motor gücüdür, lokomotifidir.”

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İSTON’un sorumluluğu büyüdü

Sertifikanın İSTON’un sorumluluğunu büyüttüğünü belirten İmamoğlu, betonun, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Ama makul ve doğru tanımlanmalı. Suçlu, betonun kendisi değildir. Bir suç vardır ortada. Hatta üzülerek beyan edeyim ki, -bu beyan bana ait değildir- dönem dönem yöneticilerin de ifade ettiği gibi, içinde, ihanet eden yönetim tarzları da vardır. “

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’da ihale sürecini hızlandırmak için düğmeye bastı. Kanalın iki yakasında kurulacak şehirler için de Arnavutköy ve Başakşehir belediyeleriyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Temmuz ayı içerisinde de imar planlarının askıya çıkması bekleniyor.