İmamoğlu bu kez mazbatasıyla Anıtkabir’de

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim ertesi Anıtkabir’e yaptığı ve iktidar partisinin tepkisine neden olan ziyareti bu kez tartışmalardan uzak şekilde gerçekleştirdi.

31 Mart’ta belediye başkan seçildiğinin anlaşılmasının ardından İmamoğlu Anıtkabir’e giderek çelenk bırakmıştı. AKP ise İmamoğlu’nun Anıtkabir özel defterini İstanbul belediye başkanı sıfatıyla imzalamasına tepki gösterince olay siyasetin önemli tartışma konuları arasına girmişti. Milli Savunma Bakanlığı da tören kurallarının ihlal edilmesini gerekçe göstererek defteri kaldırmıştı.

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İmamoğlu bugün kalabalık bir CHP’li belediye başkanlarının yaptığı toplu ziyaret için Anıtkabir’e gitti. İmamoğlu konuyla Twitter’den yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara’da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ettik”