İmamoğlu: Boğaz’daki yetki devri için hukuki yollara başvuracağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nın cumhurbaşkanlığına devri ile ilgili ‘hukuki yollara başvuracaklarını’ açıkladı.

İmamoğlu, Strasbourg’daki toplantıda. Fotoğraf: İBB

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırladığı ortaya çıkmıştı. Kanun teklifinde İstanbul Boğazı’ndaki yetkinin İBB’den alınarak tüm üyelerini cumhurbaşkanlığının atayacağı ‘Boğaziçi Başkanlığı’na devredilmesi öngörülüyor. Başkanlığa devredilen yetkiler arasında Boğaz’daki imar ve cins değişikliklerinin belirlenmesinin de bulunduğu belirtiliyor.

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Euronews’e konuşan İmamoğlu, hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin davetiyle Strasbourg’da bulunan İmamoğlu, şöyle dedi: “İstanbul’un hukuku olan her şeyi yine hukuk yoluyla elde etmek istiyoruz. Hukukumuzu o anlamda sonuna kadar İstanbul halkı lehine kullanırız. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san’ eğer sayın Cumhurbaşkanı biliyorsa, bu sözü de hatırlatmak isterim kendisine.”