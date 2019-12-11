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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Bloomberg’ün ‘en başarılı 50’ listesine girdi: Erdoğan’a meydan okuyor

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 2019 yılının en başarılı 50 kişisinden biri olarak seçti.

Fotoğraf: Bloomberg

Ajansın dünyanın farklı yerlerindeki muhabir ve editörlerinin seçimleriyle belirlenen ‘Bloomberg 50’ listesinde, 2019’da yaptıklarıyla takdir ve beğeni toplayan 50 kişi tanıtıldı.

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Listede Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve ABD’li instagram fenomeni Kylie Jenner gibi dünyaca ünlü isimlerin yanısıra, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve mart ayında iki camiye düzenlenen saldırılar sonrasında sergilediği samimi tavırla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi isimler de yer alıyor.

Bloomberg, İmamoğlu’nun 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde yüzde 54’le birinci gelmesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarına karşı ‘şiddetli bir suçlama’ ve 31 Mart’taki seçim sonuçlarını kabul etmemesine karşı bir ‘reddediş’ olarak tanımladı.

Ajans, İmamoğlu’nun kampanyasında kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını öne çıkarırken, başarılı siyasetçinin Erdoğan’a ‘meydan okuduğunu’ ve 2023’teki yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olabileceğini ifade etti.

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