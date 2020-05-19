İmamoğlu: Bloke konan bağış paraları halen sahiplerine iade edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘corona’ yardımları kapsamında başlatılan bağış kampanyasının İçişleri Bakanlığı’nca durdurulmasıyla beraber Vakıfbank’ta bloke edilen paraların halen sahiplerine iade edilmediğini söyledi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere bazı CHP’li büyükşehir belediyeleri, salgından ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB, karara karşı dava açmıştı.

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Kampanya sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu, belediyeye yapılan 900 bin liralık bağışın Vakıfbank’taki hesapta olduğunu söylemişti.

Dün TELE 1 kanalında bir programa katılan İmamoğlu, mahkemeye yaptıkları başvurunun halen sonuçlanmadığını, hesap üstündeki blokajın sürdüğünü ifade etti.

İmamoğlu şöyle konuştu: “Mahkemeye başvurumuz var. Hala mahkemenin adaletli bir şekilde karar vereceğine inanıyoruz ve bu süreci sonlandıracağını düşünüyoruz. Ne yazık ki bu, siyasi kibir üzerinden verilmiş bir karardır. Bu kararın son verilmesi gerekir. Bakın sabırla bekledim. Uzun zamandır bu konuda hiç konuşmuyordum ama Ramazan ayında sordunuz ve içimi acıtıyor. Gerçekten içimi acıtıyor. 100 lira, 200 lira, 300 lira fatura ödendiğinde ne denli mutlu olduğunu gördüğüm aileler İstanbul’da on binlerce var. O parayla kimleri mutlu edeceğimizi hissettiğimde, içim sızlıyor. Kızıyorum da biraz açıkçası. Kardeşim, bizi yargılıyorsanız zaten, soruşturma açtınız, yargılayın. Ama bırakın bağış yapmış insanların paraları, bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşsın.”

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Topluma ceza mı?

İmamoğlu CHP’li belediyelerin önüne konan engellerin hizmet anlayışlarını değiştirmeyeceğini ifade ederek, bu tür uygulamaların ters tepeceğini şu sözlerle anlattı: “Millet bunun farkında. Millet çalışanı istiyor, iş üreteni istiyor, demagoji istemiyor ya da polemik istemiyor, bu çatışmaları istemiyor. Onun için mümkün olduğu kadar, bu tarz süreçlerle hiç ilgilenmiyorum. Evet zorluklar yaşatılıyor. Bazı engellemeler, bütçe engellemeleri, Meclis’te yaşadıklarımız, bütün bunlar var. Ama bunlar, bizi yıldıracak meseleler değil. Sadece toplumun bir süreci diye tanımlıyorum. Bir süreç yaşıyoruz. O bakımdan bilemem, hala o etki ile biz mi engelleniyoruz ya da topluma bir ceza mı verilmek isteniyor? Yani ben, 16 milyondan bahsediyorum onu bilemiyorum. Ama zamanı geldiğinde, 16 milyonun kimi cezalandıracağı hakkında, benim epeyce bir bilgim ve epeyce bir hissiyatım var.”

Askıda fatura devam

İmamoğlu başlattıkları ‘askıda fatura’ uygulamasının devam edeceğini, bunun dünyaya örnek olabilecek bir model olduğunu vurgulayarak, İSKİ ve İGDAŞ belediye şirketleri olduğu için uygulamanın su ve doğalgaz faturalarıyla kısıtlı olduğunu, imkan olursa özel işletmelerin kontrolündeki elektrik faturalarını da sisteme dahil etmek istediklerini belirtti.

İBB, corona virüsü nedeniyle maddi durumu olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarının bağışlarla ödenebileceği ‘Askıda Fatura’ uygulamasını başlatmıştı.